CIA'den Wikileaks açıklaması

CIA, 'Wikileaks belgelerinin Amerikalıları tehlikeye attığı ve hasımların eline koz verdiği' açıklaması yaptı. CIA sözcüsü Wikileaks belgelerinin orijinalliği konusunda ise bilgi vermedi.

Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA, Wikileaks'in ortaya attığı son iddialarla ilgili açıklama yaptı. İnternet platformu Wikileaks, Amerikan dış istihbaratının akıllı telefon, televizyon ve diğer iletişim cihazları üzerinden hacker saldırıları düzenlediğini ortaya koyan belgeler yayınlamıştı. CIA sözcüsü Heather Horniak, ilgili belgelerin yayınlamasının Amerikan vatandaşları için hayati tehlike doğurduğunu belirterek, "Bu gibi faaliyetler sadece Amerikalı görevliler ve faaliyetlerini tehlikeye atmakla kalmıyor, aynı zamanda hasımlarımızı da ABD'ye zarar verebilecek imkânlarla donatıyor" açıklaması yaptı.

CIA sözcüsü, Wikileaks belgelerinin doğruluk derecesiyle ilgili bilgi ise vermedi. Wikileaks CIA'nin ABD'deki merkezinden sızdırdığı, teşkilatın siber casusluk faaliyetleri hakkındaki bilgileri içeren 8 bin 761 belge yayınlamıştı. Wikileaks, ABD'nin Frankfurt Konsolosluğu'nda görevli hackerler aracılığıyla Avrupa, Yakındoğu ve Afrika'daki haberleşme bilgilerine ulaştığını bildirmişti.

Wikileaks CIA'in akıllı telefon, bilgisayar ve mikrofonlu televizyonların şifresini kırarak kullanıcılarını dinlediğine yer vermişti. 2013 yılında Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı NSA'nın dinleme faaliyetlerini dışarıya sızdıran Edward Snowden Wikileaks belgelerinin gerçek olduğunu duyurdu.

Teknoloji şirketlerinden açıklama

Wikileaks belgelerinde, CIA personelinin hack'lediğinin iddia edildiği Apple iPhone, Google'ın Android cihazları, Microsoft yazılımları ve Samsung televizyonlarının üreticisi ileri teknoloji şirketleri ise tedirgin. Apple, Wikileaks belgelerinde sözü geçen işletim sistemindeki zaafların sistemin son versiyonunda giderildiğini ve teşhis edilen bütün zayıf noktaların sistemden temizleneceğini duyurdu. Samsung, Microsoft ve Google da benzeri açıklamalarda bulundu.

Televizyon kanalıyla casusluk

Belgeler CIA'in virüsler aracılığıyla siber casusluk yaptığını ve yaygın uygulamaların koruyucu şifrelerini aşabildiğini gösteriyor. İnternet bağlantılı televizyonları kapalı duruma getirdiği izlenimi yaratan virüs kullanıcıyı atlatıyor ve o televizyonun kapalı olduğunu sanırken aslında açık olan televizyondaki mikrofon kaydettiği konuşmaları internet kanalıyla CIA merkezine iletebiliyor.

Amerikan istihbaratçılara sınır dışı talebi

Alman Yeşiller Partisi'nin istihbarat uzmanı Hans-Christian Ströbele, federal hükümetten Amerikan casusluk faaliyetlerine karşı önlem alınmasını istedi. Hükümetin dinleme faaliyetlerine katılan istihbarat mensuplarına Almanya'da yer olmadığını açıkça göstermesini talep eden Ströbele, bu kişilerin sınır dışı edilebileceğini ve Frankfurt'taki istihbarat merkezinin kapatılabileceğini belirtti. Almanya hükümetinin özel verilerin korunmasından sorumlu görevlisi Andrea Voßhoff istihbarat servislerinin temel hakların korunmasıyla kamu güvenliğinin sağlanması arasında denge kurması gerektiğini ve istihbarat kuruluşlarının ‘etkili ve eksiksiz' bir şekilde denetlenmesi gerektiğini söyledi. Uzmanlar akıllı cihazlardaki güvenlik programlarının güncel versiyonlarının indirilmesinin ‘dinlenme' riskini önemli ölçüde azaltacağını belirtiyorlar.