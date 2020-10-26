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CİB: “Yaraları sarmak için sorumluluk alma zamanı geldi”

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 Casino İşletmecileri Birliği (CİB), sektörün bu yıl da “en fazla vergi veren sektör olma gururunu” yaşadığını belirterek, devleti yönetenleri, yaşanan pandemi sürecini de dikkate alarak oluşan yaraları sarmak için sorumluluk almaya davet etti.
CİB: “Yaraları sarmak için sorumluluk alma zamanı geldi”

 Casino İşletmecileri Birliği (CİB), sektörün bu yıl da “en fazla vergi veren sektör olma gururunu” yaşadığını belirterek, devleti yönetenleri, yaşanan pandemi sürecini de dikkate alarak oluşan yaraları sarmak için sorumluluk almaya davet etti.

CİB Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açıklamada, zaman zaman oluşan olumsuzlukların sektörün ülke ekonomisine olan “sınırsız katkılarının” önüne geçmemesi gerektiğine dikkat çekilerek, gelinen aşamanın sektörü daha şeffaf, daha denetlenebilir yaparken, devletin gelirlerini artıran, müşteriyi sorumluluğa davet eden çağdaş bir yasanın hayata geçirilmesi istendi.

“EN FAZLA VERGİ VEREN İLK 50 İŞLETMENİN 29’U BİRLİĞİMİZE ÜYE”

Ülkede en fazla vergi veren ilk 50 işletmenin 29’unun birliklerine üye işletmelerden oluştuğuna işaret edilen açıklamada, birliğin, sektördeki kurumların uluslararası standartlarda yapılanması için yıllardır çalıştığına dikkat çekildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“En yüksek vergi veren ilk 50 işletmenin 29’unun sektör temsilcilerimizden olmasının yanı sıra, diğer yüksek vergi veren işletmelerin önemli bir bölümünün sektörümüzün çalışmakta olduğu işyerlerinin olması rastlantısal değil, ekonominin doğal bir gereğidir. Sektörümüz bir yanda en yüksek vergileri verirken diğer yandan çarpan etkisi ile diğer sektörlerimizin de karlılık oranlarını artırmaktadır.

Sektörümüz ekonomimizin lokomotifi olan turizm sektörünün içerisinde müstesna bir yere sahiptir. Her yıl satın aldığımız binlerce uçak bileti ile uçakların uçmasını, seyahat acentelerimizin çalışmasını, otel odalarımızın dolmasını, lokantalarımızın, eğlence yerlerimizin, taksicilerimizin, esnafımızın gelir elde etmesine katkı sağlayarak, ülkemizde toplanan KDV gelirlerinin de artmasında öncü rolü oynamaktadır. 

Sektörümüzün ülkemiz için sınırsız olumlu katkılarını es geçerek, gözden kaçırmaya çalışarak, zaman zaman oluşan olumsuzluklar üzerinden değerlendirilmesinin kimseye bir yararı olmadığını yaşamakta olduğumuz Covid-19 salgını ile bir kez daha gözlemlemiş bulunmaktayız.”

Açıklamada, “çağdaş Şans Oyunları Yasa Tasarısı’nı meclise sevk edilerek, devletin gelirlerini artıracak, sektörün daha şeffaf, daha denetlenebilir olmasını sağlayacak, müşterilerin Sorumlu Oyun Politikalarına bağlı, güven içerisinde oyun oynayacakları ortamın yaratılması”da istenildi.

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