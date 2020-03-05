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Çiçek hastalığı ödemeleri yapıldı

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Çiçek hastalığı ödemeleri yapıldı
Çiçek hastalığı ödemeleri yapıldı

Genel Tarım Sigortsı Fonu, Dipkarpaz köyünde Çiçek hastalığı nedeni ile hayvanları ölen, aşı komplikasyonu sonucu ölen ve itlaf edilen küçükbaş hayvan üreticilerinin tazminatları Genel Tarım Sigortası Fonu Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü kuralları çerçevesinde ödendiğini duyurdu.

Genel Tarım Sigortsı Fonu’ndan yapaılan açıklamada, 22 üreticiye 291 küçükbaş hayvan için toplam 215.200 TL tazminat ödendiği belirtilerek “Banka hesap numarası veren üreticilerin tazminatları hesaplarına yatırılmış olup, hesap numarası vermeyen üreticiler ise tazminat çeklerini kimlik kartlarını ibraz etmeleri koşulu ile genel tarım sigortası fonundan alabileceklerdir”denildi.

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