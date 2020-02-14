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Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı

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Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı
Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı

Dipkarpaz’da küçükbaş hayvanlarda görülen Çiçek hastalığının bildirimi zorunlu kılındı.

Hastalığın önüne geçmek için alınan Bakanlar Kurulu kararında, zarar gören üreticilerin tazmin edileceği de vurgulandı…

Bakanlar Kurulu kararına göre, hastalığın yayılmasının önüne geçilebilmesi için çiçek hastalığı “Acil Eradikasyon Önlemlerine Tabi Bildirimi Zorunlu Hayvan Hastalığı” olarak ilan edildi…

Kararda ayrıca bu hastalık yüzünden hayvanları zarar gören üreticilerin “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Değişiklik Tüzüğü” uyarınca tazmin edileceği belirtildi

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