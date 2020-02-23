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Çiçekleri evlerine ve okullarına ekecekler

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Çiçekleri evlerine ve okullarına ekecekler
Çiçekleri evlerine ve okullarına ekecekler

 

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Park, Bahçeler, Trafik ve Aydınlatma Şubesi, Engellemeyen Lefkoşa Birimi ve Toplum Çalışmaları Merkezi’nin organizesinde özel okulların fidanlık ziyaretleri başladı.

İlk olarak ALGIM Özel Eğitim Merkezi’nin LTB Fidanlığı ziyaretinin ardından önceki gün de Özgür Adımlar Özel Eğitim Merkezi’ne bağlı çocuklar öğretmenleri ile birlikte fidanlıktaydı.

 

Fidanlık LTB personelleri eşliğinde gezildi

LTB personellerinin eşliğinde tohumların nasıl fidana dönüştürüldüğü konusunda bilgilendirilen öğrenciler, seralarda aşama aşama yer alan bitkileri inceleme fırsatı buldular.

Ziyaretlerin sonunda öğrencilere hem evlerine hem de okullarına ekmeleri amacı ile çiçek hediye edildi. Yapılan açıklamada diğer özel okulların da ziyaret programlarının hazır olduğu ve ilerleyen süreçte bu okulların da LTB Fidanlığı’na ziyarette bulunacağı belirtildi.

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