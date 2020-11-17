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Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı asli üyeliğine seçildi

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Doç Dr. Hasan Cicioğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı aslî üyeliğine seçildi.
Cicioğlu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı asli üyeliğine seçildi

Doç Dr. Hasan Cicioğlu, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı aslî üyeliğine seçildi.

Netkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç Dr. Hasan Cicioğlu’nun Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı asli üyeliğine seçilmesi  Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan vekili Prof. Dr. Adnan Sofuoğlu tarafından duyuruldu.

1995 yılında bu göreve ilk kez getirilen ve 6 yıl görev yapan Cicioğllu ikinci kez seçilmiş oldu.

MERKEZİN GÖREVLERİ

Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı, mevzuat gereği, Atatürk'ün kişiliği, düşüncesi, ilkeleri ve inkılapları  ile Türkiye Cumhuriyeti tarihini ilgilendiren kaynakları ve Cumhuriyet döneminde üretilen temel bilim ve kültür eserlerini incelemek, yayıma hazırlamak veya hazırlatmak; Atatürk, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyeti tarihi ile ilgili Türkçe ve yabancı dillerde yazılmış her türlü materyali toplamak, bilimsel yöntemlerle düzenlemek, araştırmacıların ve kamuoyunun hizmetine sunmak; görev alanındaki faaliyetlere katkıda bulunan yurt içi ve yurt dışındaki kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, onları desteklemek, teşvik etmek; belirlenecek esaslara göre, belirlenen öncelikli konularda projeler hazırlamak ya da hazırlatmakla görevlendirilmiştir.

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