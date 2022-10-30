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Cidan Cinayeti ile İlgili 8 Mahkum Mahkemeye Çıkarıldı

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Tansu Cidan (41) isimli Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Merkezî Cezaevi’nde öldürülmesi ile ilgili 8 hükümlü mahkemeye çıkarıldı.
Cidan Cinayeti ile İlgili 8 Mahkum Mahkemeye Çıkarıldı

Tansu Cidan (41) isimli Kıbrıslı Türk’ün Kıbrıs Merkezî Cezaevi’nde öldürülmesi ile ilgili 8 hükümlü mahkemeye çıkarıldı.

Cezaevi güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Kıbrıs Rum polisi, cinayetle ilgili 8 hükümlünün dün çıkarıldığı mahkemeye, Cidan’ın ölü bulunmasından 36 saat önce yaşanan vukuatla ilgili kamera görüntülerini de sundu.

Fileleftheros’un “36 Saat Önce… Kürt ve İki Kıbrıslı Türk Aktif Katıldı”  başlıklı haberine göre kamera kayıtlarında, ölümünün resmen ilan edilmesinden 36 saat önce Çarşamba sabahı saat 09.24’te Cidan’ın, 1 numaralı şüpheli mahkûmun teşviki ile 7 numaralı hücreye girdiği ve 1 numaralı şüpheli tarafından kapının dış tarafındaki anahtarla kilitlendiği görüldü.

 

8.5 saat hücrede

Cidan, üzerinden kapısı kilitlenen 7 numaralı hücrede yaklaşık 8.5 saat kaldı ve saat 17.54’te çıktı. Bu süre içerisinde, mahkemeye çıkartılan ve haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan 8 şüpheliden 2’si Cidan’ı iki kolundan desteklenerek bu sefer 4 numaralı hücreye götürdü. Bu sırasında vücudu ve yüzü çarşafla örtülen Cidan 4 numaralı hücreden bir daha canlı çıkamadı.

Gece saat 21.00 sularında şüphelilerden 3’ü, birinin elinde kırmızı bir fanila varken 4 numaralı hücreye girdi ve kısa süre sonra, kırmızı fanilada bir şey gizleyerek geri çıktı.

Gazeteye göre Cezaevi’nden yapılan resmi açıklamada, cezaevi yönetiminin Cidan’ın durumundan Perşembe gecesi saat 21.15’te, yani üç şüphelinin 4 numaralı hücreden çıkmasından 15 dakika sonra haberdar edildiği ve derhal çağrılan tıp görevlisinin Cidan’ı hayata döndürmeye çalıştığı, sonrasında Lefkoşa Genel Hastanesi’ne kaldırıldığı, olayın polise 21.55’te bildirildiği kaydedildi.

Kamera kayıtlarında 26 Ekim Çarşamba günü saat 17.54’te Cidan’a ayakta durması için destek verildiği görülmesine rağmen o kanatta görev yapan Cezaevi görevlisi raporunda, Cidan’ın ölümünden bir gün önce sağlıklı göründüğü notunu düştü.

Cezaevi açıklamasında ise saat 27 Ekim Perşembe günü 17.06’daki sayımda Cidan’ın ‘hazır bulunduğu, vücudunda görünen herhangi bir yaralanma veya herhangi şüpheli bir şey görülmediği, konuştuğu gardiyanlara hiçbir şey söylemediği” kaydedilmişti.

 

8 mahkûmdan biri Kürt, ikisi Kıbrıslı Türk

Gazete önceki akşam tutuklanan ve dün de Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne çıkartılarak haklarında 8’er gün tutukluluk emri alınan 8 mahkûmdan biri Kürt, ikisi Kıbrıslı Türk olduğu belirtilen 3 mahkûmun aktif rol almış göründüğünü de haberine ekledi.

 

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