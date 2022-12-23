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Çidan cinayetinin sebebi kuşkulanmakmış!

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Fileleftheros Rum Merkezî Cezaevi’nde hükümlüyken 27 Ekim 2022’de dövülerek öldürülen Tansu Çıdan (41) isimli Kıbrıslı Türkün cinayet sebebinin “kuşku” olduğunu yazdı.
Çidan cinayetinin sebebi kuşkulanmakmış!

Fileleftheros Lefkoşa Rum Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün gerçekleştirilen duruşmada, iddia makamının anlattıklarından, baş sanık Veysi Bandur’un, maktulün elinde eşinin çıplak görüntüleri olduğundan kuşkulandığı için Çıdan’a işkence ettiği ve öldürdüğü sonucunun çıktığını yazdı.

Gazete önceleri cinayetle suçlanan ancak daha sonra anlaşma yaparak tanık koruma programına alınan 2’nci ve 3’üncü sanığın avukatlarının iddia makamının anlattıklarını doğruladığını belirtti. Cinayet suçlamasının geri çekilmesi ile artık 2’nci sanığın “düşüncesiz, umarsız ve tehlikeli eylemle, 3’üncü sanığın da uyuşturucu kullanarak (metamfetamin ve hintkeneviri) ölüme sebebiyet vermekle suçlanmakta olduğu kaydedildi.

Habere göre Batur, Çıdan’ın elektronik postasında, eşine ait çıplak görüntü ve videolar bulunduğundan kuşkulanıyordu. Kontrol etmek için Çıdan’dan elektronik posta hesabının şifresini istedi ancak Çıdan hatırlayamadı.  Bandur bu nedenle Çıdan’a demir çubuk, delici ve kesici alet ve metal kablo kullanarak iki gün işkence etti ve sonunda öldürdü.

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