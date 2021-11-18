Ciddi fakirleşme var! Vatandaş öncelikli olarak hangi sorunlarının çözülmesini istiyor?

EKİM 2021 DETAY anketine katılan 1161 kişi Covid-19 ve Döviz krizi ile birlikte ekonomik durumlarının bozulduğunu belirtti.

CİDDİ FAKİRLEŞME VAR!

EKONOMİ EN BÜYÜK SORUN!

EN ACİL SORUNLAR EKONOMİ VE SAĞLIK

Ankete katılanların çok büyük çoğunluğu en acil ele alınması gereken konu olarak Ekonomi ve Sağlığı görüyor. Ankete katılan kişilerin Sağlık ve Ekonominin ardından çevre, trafik, işsizlik ve eğitimi öne çıkarıyor. Kıbrıs sorunu ise geçmiş anketlerde öne çıkan konumunu kaybetmiş durumda. Toplumun Kıbrıs sorununun çözülebileceğime olan inancı azalırken, pandemi sürecinin de etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar ve sıkıntılar içinde en acil çözüm beklediği sorun ekmek mücadelesinde yaşadığı sorunlar olarak öne çıkıyor.

KIBRIS SORUNUN ÇÖZÜMÜNDEN ÜMİT YOK

Temelde ekonomi dahil bir çok sorunun temel nedenlerinden bir olan Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanan izolasyonlar olmasına karşın, toplum bu konuda bir adım atılabileceğine olan inancını yitirdiği için bu konuya acil çözülmesi gereken bir sorun olarak belirtmemekte ve buna bağlı olarak oluşan ekonomik sorunların çözümü için çaba görmek istediği öne çıkmakta.

TOPLUMDA CİDDİ BİR FAKİRLEŞME VAR

Özellikle pandemi dönemi ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve diğer etkenlerle birlikte toplumda yaşanan fakirleşme ankete de yansımış durumda. Ankete Katılanların %29.7’sinin geliri 5000 TL’nin altında %29.1’inin geliri ise 5001- 10,000 TL arasında; %10.6’sının geliri 10,001 -15000 TL arasında olduğu ortaya çıktı.

III. BÖLÜM

VATANDAŞ NE BEKLİYOR?

Sizce, acil olarak hangi konular ele alınmalıdır?

Bu Pazar bir seçim olsa sandığa giderim diyenlerin oranı %67’de kalırken halkın %20,84’i ise sandığa gitmeyeceğini belirtti. Kararsızların oranı %7,01 olarak dikkat çekti, seçmenlerin sadece %5,14 ise bu soruya cevap vermedi.

YÜZ YÜZE 1161 KİŞİ İLE YAPILDI

12 siyasal partinin halka sorulduğu ankette, yüz yüze metodu kullanıldı. Anketin hata payı ise %3,08 olarak belirtildi. Anket 24-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yüz yüze metodu ile gerçekleştirildi. Ana evreni temsil etmek üzere 1161 kişilik bir örneklem grubu oluşturulmuştur

Beklentiniz nedir? Sizce, acil olarak hangi konuları ele almalıdırlar?

Ekonomi 31,90% Sağlık 17,20% Eğitim 7,70% İşsizlik 3,40% Kıbrıs Sorunu 2,60% Temiz Siyaset 1,40% Beklentim Yok 3,20% Diğer 14,10% Fikir Yok 18,50%

EN ACİL SORUNLAR EKONOMİ VE SAĞLIK

Ankete katılanların çok büyük çoğunluğu en acil ele alınması gereken konu olarak Ekonomi ve Sağlığı görüyor. Ankete katılan kişilerin Sağlık ve Ekonominin ardından çevre, trafik, işsizlik ve eğitimi öne çıkarıyor. Kıbrıs sorunu ise geçmiş anketlerde öne çıkan konumunu kaybetmiş durumda. Toplumun Kıbrıs sorununun çözülebileceğime olan inancı azalırken, pandemi sürecinin de etkisiyle ciddi ekonomik sorunlar ve sıkıntılar içinde en acil çözüm beklediği sorun ekmek mücadelesinde yaşadığı sorunlar olarak öne çıkıyor.

Temelde ekonomi dahil bir çok sorunun temel nedenlerinden bir olan Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşanan izolasyonlar olmasına karşın, toplum bu konuda bir adım atılabileceğine olan inancını yitirdiği için bu konuya acil çözülmesi gereken bir sorun olarak belirtmemekte ve buna bağlı olarak oluşan ekonomik sorunların çözümü için çaba görmek istediği öne çıkmakta.

TOPLUMDA CİDDİ BİR FAKİRLEŞME VAR

Özellikle pandemi dönemi ve TL’nin döviz karşısında değer kaybetmesi ve diğer etkenlerle birlikte toplumda yaşanan fakirleşme ankete de yansımış durumda.

Ankete Katılanların %29.7’sinin geliri 5000 TL’nin altında %29.1’inin geliri ise 5001- 10,000 TL arasında; %10.6’sının geliri 10,001 -15000 TL arasında olduğu ortaya çıktı.

Siyasal eğilimler:

PARTİ Şubat 2017

DETAY ANKET SEÇİM 2018

SONUÇ KASIM 2021

DETAY ANKET UBP 36,1 35,61 39,53 CTP 19,8 20,95 25,26 HP 16,9 17,07 9,36 TDP 9,4 8,65 8,77 DP 8,9 7,82 6,84 YDP 3,3 6,99 6,24 (TKP-YG+BKP) 3,2

(1,9+1,3) 2,67 0,15 MP 2,67 YKP 0,59 BY 0,29 BKP 0,15 TKPYG 0,15 MDP 0,15

ANKETİN 2. BÖLÜMÜ

ANKETİN 1. BÖLÜMÜ