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Ciddi Şekilde Darp Ederek Yüzündeki Birçok Kemiği Kırdı

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Polis Basın Subaylığı açıkladı
Ciddi Şekilde Darp Ederek Yüzündeki Birçok Kemiği Kırdı

21.09.2022 tarihinde, saat 10:00 sıralarında, Çatalköy’de Yeşil Sokak üzerinde, aralarında yaşanan tartışma sonucu Y.S.A.(E-44) ve S.A.(E-72) bir taraf olup, Gazi KARACA’nın vücudunun muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip kaburga, elmacık, burun ve çene kemiklerinin kırılmasına sebep olmuşlardır.

Gazi KARACA, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından, Göğüs Hastalıkları servisinde müşahede altına alınmıştır. Bahse konu

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