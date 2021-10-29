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Çift Aşılılar Hane İçinde Virüs Bulaştırabiliyor

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Covid-19: Çift Aşılılar Hane İçinde Virüs Bulaştırabiliyor
Çift Aşılılar Hane İçinde Virüs Bulaştırabiliyor

İngiltere'deki hanelerde yapılan bir araştırmada, çift aşılı bireylerin aşısızlar kadar Covid-19'a yakalanıp, beraber yaşadıkları kişilere bulaştırabildikleri tespit edildi.

Araştırmaya göre, her iki doz aşıyı olanlar da hastalığı aşılı olmayanlar kadar bulaştırabiliyor.

Aşılı bireylerin kendileri belirti göstermese ya da çok az belirti görülse de aynı evde yaşayan aşısız bireylere bulaştırma oranı beşte iki, ya da yüzde 38 düzeyinde.

Her iki birey de aşılıysa bu oran dörtte bire düşüyor.

Lancet Salgın Hastalıklar'da yayımlanan çalışmada, bu verilerin daha çok kişinin aşılanması gerektiği vurgulandı.

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