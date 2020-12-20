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Çift diploma programı LAÜ öğrencisine kariyer fırsatı sundu

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Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bradford Üniversitesi ile yapmış olduğu çift diploma protokolü kapsamında başarılı mezunlar vermeye devam ediyor.
Çift diploma programı LAÜ öğrencisine kariyer fırsatı sundu

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) İngiltere’nin önde gelen üniversiteleri arasında yer alan Bradford Üniversitesi ile yapmış olduğu çift diploma protokolü kapsamında başarılı mezunlar vermeye devam ediyor.

   LAÜ’de başladığı lisans eğitimine gerçekleştirilen “Akademik Protokol” çerçevesinde Bradford Üniversitesi’nde devam ederek, eğitimini başarı ile tamamlayan Ahmed Sher Malik  her iki üniversitenin de diplomasını almaya hak kazandı.

   Malik, eğitiminin son yılında Bradford Üniversitesi'ne devam edebileceğini ve  çift diploma elde etme fırsatını üniversite yetkilileri tarafından öğrendiğini belirterek “Bradford Üniversitesi ve LAÜ arasındaki çift diploma protokolü kapsamında LAÜ’de eğitimini aldığım Yazılım Mühendisliği Bölümü’nün uygun olduğunu öğrendiğimde bu büyük bir fırsat diyerek hayalimin peşinden gitmeyi karar verdim” dedi.

Malik: Çift Diploma Programı kariyer hayatımda çok büyük avantajlar sağlayacak

   Çift Diploma Programının kendisine ileride atılacak olduğu iş ve kariyer hayatında çok büyük avantajlar ve tecrübeler katacağına inandığı için programa başvurmaya karar verdiğini belirten Malik, “Program bana yeni kültürleri keşfetme ve hayata farklı bir bakış açısı ile  bakma fırsatı verdi. Her iki üniversiteme de tüm başvuru süreçlerinde bana yol göstererek yardımcı olduklarından dolayı teşekkürlerimi sunarım” dedi.

 

LAÜ ve Bradford Üniversitesi’ndeki eğitim deneyiminden bahseden Malik, her iki üniversitede de eğitim deneyiminin son derece iyi olduğunu  ve üniversitelerin tüm donanım ve kampüs olanaklarının fazlasıyla yeterli olduğunu dile getirdi. Öğrenciler için gerekli olan laboratuvarlar, kütüphane ve diğer olanakların mevcut olduğunu ve her iki üniversitenin de kendisine iyi imkanlar sunduğunu belirtti.

 

LAÜ'de geçirmiş olduğum eğitim deneyimleri sayesinde yeni ortama kolay uyum sağladım

 

  Kuzey Kıbrıs'ta ve LAÜ'de geçirmiş olduğu eğitim deneyimleri sayesinde yeni ortama daha kolay uyum sağlamasına yardımcı olduğunu ifade eden Malik, Çift Diploma pogramında okumak isteyen diğer LAÜ öğrencilerine de önerilerde bulunarak, “Bu oluşumu değerlendirme şansınız varsa tavsiyem bu fırsatı değerlendirmeniz olacaktır” dedi.

 

  Son olarak gelecek için planlarından söz eden Malik, “Şu anda Siber Güvenlik alanında Yüksek lisansımı yapıyorum ve Bradford merkezli bir yazılım şirketi olan çalışma akademisinde Web Geliştiricisi olarak çalışıyorum. Yükseklisansımı tamamladığımda ve daha çok çalışma tecrübesi kazandığımda kariyerimde büyük avantajlar ve çeşitli iş fırsatlarına sahip olacağıma inanıyorum. Kısacası, profesyonel yazılım geliştirme ve koruma dünyasına tam olarak girmenin benim için daha kolay olacağını umuyorum” dedi.

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