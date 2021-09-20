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Çift görme beyin tümörü habercisi olabilir

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Çift görme beyin tümörü habercisi olabilir
Çift görme beyin tümörü habercisi olabilir

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen çift görme yani diplopi, hastalar tarafından önemsiz görülebiliyor. Tiroit, guatr gibi hastalıkların habercisi olabilen çift görme problemi, ileri evrelerde tehlikeli hale gelebiliyor. Kafa içinde veya göz çevresinde oluşabilen kitleler nedeniyle görülebilen damar tıkanıklıkları da çift görmeyle sonuçlanabiliyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, çift görme probleminin tedavisini ve korunma yollarını anlatıyor.

Çift görme, normalde paralel olması gereken görme ekseninin bozulması nedeniyle gelişiyor. Gözdeki kırma kusurunun yol açtığı çift görme, çeşitli belirtiler sonrasında meydana gelebiliyor. Bulanık görmede, gece görüşünün azalması ve baş ağrılarının artması gibi diplopi belirtileri görülebiliyor. Problem, beyin tümörü nedeniyle yaşanıyorsa, kişi nesneleri dalgalanıyormuş gibi görürken, bu duruma net görememe ve tünel görüş sendromu da eşlik edebiliyor. Çift görme uzun süre tedavi edilmezse zamanla baş ağrısı, ışığa karşı hassasiyet, göz kuruluğu ve göz kızarıklığı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor.

Göz sinirlerinde ve kaslarında ya da kafa içerisinde görülebilen kitleler sonucunda ortaya çıkabilen diplopi, başka hastalıkların da habercisi olabiliyor. Beyin ve göz tümörleri nedeniyle oluşabilen çift görme, bu hastalıkların ilk belirteni olarak ortaya çıkabiliyor. Eğer çift görmeye, aşağı ve yukarı bakamama da eşlik ediyorsa, beyin veya göz tümörü ihtimalinden şüphelenmek gerekiyor. Tiroit (guatr) hastalıklarının ileri evrelerindeki belirtiler arasında yer alan bu problem, aynı zamanda hipertansiyon ve diyabetin neden olabildiği damar tıkanıklıklarında da görülebiliyor.

Problemi yaşadığınız göz önem taşıyor

Hastanın çift görmeyi hangi gözüyle yaşadığı, en önemlisidir. Problem tek gözde yaşanıyorsa, bu durum problemi yaşayan hastanın gölgeli veya eğik görmesinden kaynaklanabiliyor. Eğer hasta, her iki gözü açıkken çift görüyorsa, problem daha ciddi bir durumu işaret ediyor. Sıkça birbirine karıştırabilen bu iki sorun genellikle hastalar tarafından tek göz kapatıldığında, diğer gözün bulanık görüşe sahip olması olarak açıklanıyor. Tek gözde görülebilen çift görmede genellikle gözlük kullanımıyla veya olan rahatsızlığı (katarakt vb) düzelterek problem çözülebiliyor.

Hastalıkların tedavisi sonrasında görüş düzelebiliyor

Çift görmede öncelikle probleme neden olan hastalıkların saptanması gerekiyor. Probleme neden olabilen her hastalık için ayrı bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Çift görmeyle ortaya çıkan hastalıklar tedavi edildiğinde, genellikle görüşte düzelme sağlanabiliyor. Problem gözdeki kırma kusurundan dolayı gerçekleşmişse, özel gözlüklerin kullanımı, göz kaslarına yapılabilecek cerrahi müdahale veya göz kaslarına botoks enjeksiyonu gibi tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

Görme ekseninin bozulması sonucu meydana gelen çift görme yani diplopi, hastalar tarafından önemsiz görülebiliyor. Tiroit, guatr gibi hastalıkların habercisi olabilen çift görme problemi, ileri evrelerde tehlikeli hale gelebiliyor. Kafa içinde veya göz çevresinde oluşabilen kitleler nedeniyle görülebilen damar tıkanıklıkları da çift görmeyle sonuçlanabiliyor. Göz Hastalıkları ve Sağlığı Uzmanı Opr. Dr. Şehvar Nefesoğlu, çift görme probleminin tedavisini ve korunma yollarını anlatıyor.

Gözlerinizdeki problemlere dikkat edin

Çift görme, normalde paralel olması gereken görme ekseninin bozulması nedeniyle gelişiyor. Gözdeki kırma kusurunun yol açtığı çift görme, çeşitli belirtiler sonrasında meydana gelebiliyor. Bulanık görmede, gece görüşünün azalması ve baş ağrılarının artması gibi diplopi belirtileri görülebiliyor. Problem, beyin tümörü nedeniyle yaşanıyorsa, kişi nesneleri dalgalanıyormuş gibi görürken, bu duruma net görememe ve tünel görüş sendromu da eşlik edebiliyor. Çift görme uzun süre tedavi edilmezse zamanla baş ağrısı, ışığa karşı hassasiyet, göz kuruluğu ve göz kızarıklığı gibi belirtiler de ortaya çıkabiliyor.

Diplopi, beyin tümörünün habercisi olabiliyor

Göz sinirlerinde ve kaslarında ya da kafa içerisinde görülebilen kitleler sonucunda ortaya çıkabilen diplopi, başka hastalıkların da habercisi olabiliyor. Beyin ve göz tümörleri nedeniyle oluşabilen çift görme, bu hastalıkların ilk belirteni olarak ortaya çıkabiliyor. Eğer çift görmeye, aşağı ve yukarı bakamama da eşlik ediyorsa, beyin veya göz tümörü ihtimalinden şüphelenmek gerekiyor. Tiroit (guatr) hastalıklarının ileri evrelerindeki belirtiler arasında yer alan bu problem, aynı zamanda hipertansiyon ve diyabetin neden olabildiği damar tıkanıklıklarında da görülebiliyor.

Problemi yaşadığınız göz önem taşıyor

Hastanın çift görmeyi hangi gözüyle yaşadığı, en önemlisidir. Problem tek gözde yaşanıyorsa, bu durum problemi yaşayan hastanın gölgeli veya eğik görmesinden kaynaklanabiliyor. Eğer hasta, her iki gözü açıkken çift görüyorsa, problem daha ciddi bir durumu işaret ediyor. Sıkça birbirine karıştırabilen bu iki sorun genellikle hastalar tarafından tek göz kapatıldığında, diğer gözün bulanık görüşe sahip olması olarak açıklanıyor. Tek gözde görülebilen çift görmede genellikle gözlük kullanımıyla veya olan rahatsızlığı (katarakt vb) düzelterek problem çözülebiliyor.

Hastalıkların tedavisi sonrasında görüş düzelebiliyor

Çift görmede öncelikle probleme neden olan hastalıkların saptanması gerekiyor. Probleme neden olabilen her hastalık için ayrı bir tedavi yöntemi uygulanıyor. Çift görmeyle ortaya çıkan hastalıklar tedavi edildiğinde, genellikle görüşte düzelme sağlanabiliyor. Problem gözdeki kırma kusurundan dolayı gerçekleşmişse, özel gözlüklerin kullanımı, göz kaslarına yapılabilecek cerrahi müdahale veya göz kaslarına botoks enjeksiyonu gibi tedavi yöntemleri uygulanabiliyor.

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