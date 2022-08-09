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Çift haneli enflasyona ulaşan İngiltere'de nakit çekme işlemleri rekor seviyede

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Postanın yanı sıra bankacılık hizmetleri de sunan İngiltere Postanesi, temmuz ayında nakit çekme işlemlerinin 801 milyon sterlin ile rekor kırdığını duyurdu.
Çift haneli enflasyona ulaşan İngiltere'de nakit çekme işlemleri rekor seviyede

Rusya'ya yönelik yaptırımlar sonrasında başlayan enerji krizi nedeniyle son aylarda çift haneli enflasyon rakamına ulaşan İngiltere'de nakit çekme işlemleri rekor düzeyde arttı.

Posta ve bankacılık hizmetleri sunan İngiltere Postanesi'nin paylaştığı bilgiye göre temmuzda 801 milyon sterlin nakit çekildi.

Nakit yatırma ve çekme işlemlerinin toplam hacmi ise 3.3 milyar sterlin'e ulaştı, bu tutar kurumun 360 yıllık tarihinde rekor teşkil ediyor.

CNBC'nin haberine göre nakit çekimleri, haziranda bir önceki yıla göre yüzde 8 artışla 744 sterlin'e, temmuz ayında ise yüzde 20 artışla 665 milyon sterlin'e yükseldi.

Finans kurumu AJ Bell'den Laura Suter, yaptığı açıklamada nakit kullanımındaki artışın bir dizi faktöre bağlı olduğunu belirterek, "Birincisi, daha fazla insan konaklamaya gittiklerinde nakit kullanıyor. İkincisi, postane enerji alımı yapan müşterilere nakit şeklinde destek dağıtılmasına yardımcı oldu ve üçüncüsü, insanlar bunu bir bütçeleme yöntemi olarak kullanıyor" dedi.

Postanenin yaptığı araştırmaya göre bu yıl tatile çıkmayı planlayan İngiliz vatandaşlarının yüzde 71'i önceden nakit çekme yolunu tercih etti. Son 5 yılda İngiltere'de tatil yapanların neredeyse üçte biri, üzerlerinde nakit para olmadığı için zorluk yaşadıklarını ifade ettiler.

Temmuz ayında postane, hükümetten enerji faturaları konusunda destek almaya hak kazananlar için 600 binden fazla nakit ödemeyi işleme koydu. Yapılan işlemin hacmi ise 90 milyon sterlin'e ulaştı.

Enerji krizi nedeniyle İngiltere'de enflasyon geçen aylarda çift haneli rakama yükselirken İngiltere Merkez Bankası, enflasyonun ekim ayında yüzde 13.3 ile zirve yapmasını ve 2023'ün büyük bölümünde yüksek seviyelerde kalmasını bekliyor.

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