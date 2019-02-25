Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticileri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 yılında oluşan çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin alacaklarının bu hafta içinde ödeneceğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 yılında oluşan çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin alacaklarının bu hafta içinde ödeneceğini açıkladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ödemenin 1 Mart Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.

Bakanlık açıklmasında, Küçükbaş hayvan üreticilerine ödenen hayvan başı destek ile Hayvancılık Dairesi’ne teslim edilen balon balığı hakedişleri ile ilgili ödemlerin ise 1 Mart Cuma gününe kadar yapılacağı kaydedildi.

TAK