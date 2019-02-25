Çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticileri ödeniyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2018 yılında oluşan çiftçi, balıkçı ve hayvan üreticilerinin alacaklarının bu hafta içinde ödeneceğini açıkladı.
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, ödemenin 1 Mart Cuma günü çiftçilerin hesaplarına yatırılacağını duyurdu.
Bakanlık açıklmasında, Küçükbaş hayvan üreticilerine ödenen hayvan başı destek ile Hayvancılık Dairesi’ne teslim edilen balon balığı hakedişleri ile ilgili ödemlerin ise 1 Mart Cuma gününe kadar yapılacağı kaydedildi.
TAK
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