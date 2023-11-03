Çiftçi ve hayvancıya faiz destekli kredi verilecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı iş birliği ile çiftçi ve hayvancıya ekim döneminde ihtiyaç duyacağı kimyevi gübre ve tohum konusunda her yıl olduğu gibi bu yıl da faiz destekli kredi uygulaması yürürlüğe girdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile yapılan protokol uyarınca, yürürlükteki yüzde 43 faizin yüzde 27’lik kısmı devlet tarafından karşılanarak, üreticilerin ihtiyaç duyduğu kimyevi gübre ve tohumluk materyalini Toprak Ürünleri Kurumu’ndan, Zirai Levazım Koop’tan veya diğer özel tedarikçilerden yüzde 16 faiz ile kredili alabilmeleri sağlandı.

Açıklamada, “Bu uygulamadan yararlanmak isteyen üreticilerimizin Genel Tarım Sigortası Fonundaki arazi beyanlarını gösteren belge, Çiftçiler Birliği üyelik belgesi ve TÜK’e borcu olmadığını gösteren belgeler ile Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası şubelerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Tarım ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla, 1 Kasım 2023 tarihinde yürürlüğe giren ve dönüm başına 25 kg Kimyevi gübre ve 25 kg tohumluk materyali ihtiyacını karşılamayı amaçlayan uygulama kapsamında düşük faizli kredi geri ödemenin son ödeme tarihi 30 Eylül 2024 olacaktır. Bu kapsamda, köy kooperatifleri aracılığı ile yapılan müracaatlarda banka herhangi bir masraf almayacaktır” denildi.