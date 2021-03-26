Çiftçi ve yönetimi istifa etti

Okçuluk Federasyonu yönetim kurulu yaşanan olumsuzluklardan dolayı noktayı koyma kararı aldı.

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi yaşanan olumsuzluklardan dolayı istifa ettiğini açıkladı. Çiftçi önceki akşam gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında konuların enine boyuna tartışıldığını ve yapacak birşey bulamadıklarını kaydederek yönetim kurulu ile birlikte istifa etme kararı aldıklarını kaydetti.

Okçuluk Federasyonu başkanı Ferdi Çiftçi yönetim kurulu toplantısı sonrasında alınan kararları basin bildirisi ile duyurdu.

Yapılan açıklama şöyle:

“KKTC Okçuluk Federasyonu Başkanlığından yapılan açıklamada; 23 Mart 2021 Akşamı Federasyon idari binamızda Yapılan Yönetim Kurulu toplantısında alınan bir dizi kararlar sonunda noktayı koyma kararımızı da gündeme getirdiğimizi siz değerli spor basınıyla paylaşmak istedik. Federasyonumuzda bağlı bulunan Kulüp Dernek ve Birliklerimize çağrıda bulunduk

ve 2017 yılından beridir oluşturulan Yönetim Kurulu ve diğer Kurullarımızla ülkemizde branşımızı üst seviyeye taşımak için üstün çabalar sarf ederek canla başla o günlerden beridir durmadan çalıştık.

Eğitimsel, tesisleşme, Yurt içi ve Yurt dışı Organizasyonlar, Ödüllendirme, Yurt dışından Okçuluk firmaları ile sponsorluk sözleşmeleri neticesinde ülkemize Malzeme getirilip kullanıma verilmesi, kurumsallaşma için tüm performansımızı kullanarak çıtanın gözle görülür bir seviyede yükselişini gece gündüz çalışarak sağladık ve yaşadık. fakat 4 yıldır Özellikle Bağlı bulunduğumuz Spor Dairesine yapılan taleplerimizin çok büyük bir çoğunluğu cevapsız ve askıda kaldı, Sürekli olarak Daire yönetiminin değişmesi her seferinde bizi sil baştan başlamak zorunda bıraktı.

Başkan Ferdi Çiftçi yaptığı açıklamada; Günümüze kadar doğal olarak tüm Kulüp, dernek ve Birliklerle sporcularımız gerek her ilçedeki tesis imkanlarının sağlanamaması gerekse Okçuluk malzemeleri eksiklikleri ile ilgili taleblerde bulunmaya devam ediyor.

Yeni Federasyon tüzüğünün 2018 yılının ilk aylarından beridir özveriyle hazırlanarak onaya verilmesi ve cevapsız kalması ayrıca en önemlisi özellikle kış aylarında olmazsa olmaz Kapalı Spor salonlarının bölgelerde kullanıma verilmemesi veya Kapalı Salon projelerinin 3 yıldır Daireye sunularak cevapsız kalması bizlere bu branşın daha ileriye gidemeyeceğini ve branşın önemsenmediğini bizlere net olarak gösterdi, Sonuç olarak Federasyon Yönetim Kurulu olarak daha ileriye gidilemeyceği ve daha ilerisi için sihirli gücümüz de olmayışından dolayı kulüplerimize desteğimizin devam edemeyceği bizler açısından noktayı koyma karanın doğru olduğunu gösterdi. Kulüplerimize yaptığımız çağrıda;

Alınan kararlar doğrultusunda Kulüpler olarak hemfikir olunan Ortak olarak belirlenerek önerilecek Yeni Federasyon Başkan/lar adayının yapılacak çağrı tarihinde net olarak Federasyon Yönetim Kuruluna sunulmasının ardından belirlenecek olan tarihte Olağan Mali Kurul ve Başkanlık seçiminin 10 Temmuz 2021 tarihinde gerçekleştirileceğini spor kamuoyuna bildirir, Yeni seçilecek olan Okçuluk Federasyon Başkanı ve kurulu üyelerinin ülkemiz ve gençliğimiz için hayırlı olmasını dileriz.”