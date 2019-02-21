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Çiftçiler: Bakanlığın icraatı, üreticiyi bitirmeye yönelik

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bir yıllık icraatının, üreticiyi bitirmeye yönelik olduğunu savundu.
Çiftçiler: Bakanlığın icraatı, üreticiyi bitirmeye yönelik

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın bir yıllık icraatının, üreticiyi bitirmeye yönelik olduğunu savundu.

Çiftçiler Birliği, yazılı açıklamayla, Tarım Bakanlığı’nın icraatlarını ve Tarım Bakanı’nı eleştirdi. Açıklamada, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nın 1 yıllık icraatları “reklam”, Tarım Bakanı da“gölge bakan” olarak nitelendirilip, “Çok laf, az iş” değerlendirmesinde bulunuldu.

Son 1 yılda 16 basın açıklaması yaparak, sektördeki kötü gidişata dikkat çektikleri kaydedilen açıklamada, Tarım Bakanı “üreticinin çıkarlarını savunmamak ve sessiz kalmakla” suçlandı.

Çiftçiliğin, narenciyenin, hayvancılığın yok olmak üzere olduğu, üretimin son bir yılda ortadan kaldırıldığı savunulan açıklamada, kuraklık tazminatlarının şubat ayının sonuna gelinmesine rağmen ödenmediği belirtildi.

Girdi maliyetlerinin yüzde 200 arttığı, üreticinin faizlerin altında ezildiği kaydedilen açıklamada, kuraklık tazminatlarıyla geçen sezona ait desteklerin vakit kaybedilmeden ödenmesi ve yeni üretim sezonuna ait desteklerin bir an önce belirlenip üreticiye verilmesi istendi.

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