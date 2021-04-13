  • BIST 1.361
  • Altın 452,652
  • Dolar 8,1500
  • Euro 9,6933
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 19 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 16 °C
  • Ankara 10 °C
SON DAKİKA8461 test 31'i yerel 35 pozitif vaka

Çiftçiler Başbakanlık binasına traktörleri ile geldiler

» »
Çiftçiler Başbakanlık binasına traktörleri ile geldiler
Çiftçiler Başbakanlık binasına traktörleri ile geldiler

Çiftçiler Başbakanlık binasına traktörleri ile geldiler...

Çiftçiler Birliği Başbakan ile görüşmeye traktörleri ile geldi.

Sabah Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binası çevresinde  “şok eylem” gerçekleştiren Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği eylemi Başbakanlık önüne kaydırdı.

 

NE OLDU?

 

Çiftçilerden Birliği'nden şok eylem: Bakanlık binasının çevresi, traktörlerle kuşatıldı!

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı binası çevresinde  “şok eylem” gerçekleştiriyor.

Çiftçiler Birliği dün uyarmıştı

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ''LAF DEĞİL İCRAAT BEKLİYORUZ'' başlıklı bir açıklama yayınadı

Aylardır, pandemi süreci ile boğuşan ülkemizi, çeşitli sağlık ve ekonomik sorunlar ile boğuşan halkımızı da düşünerek geride durmayı daha doğru gördüğümüz için yapılmayan icraatlar için sesimizi çıkarmadık.

Ancak görüyoruz ki Hükümet edenler iyi niyetten yoksun, verdikleri sözleri tutamayan ve hatta genel anlamda birbirlerinden haberleri yokmuş gibi davranmayı yeni bir Hükümet modeli haline getirmeyi iyice benimsemiş gibiler.

Daha önce Sayın Başbakan ile çeşitli sorunlarımızı gündeme getirdiğimiz görüşmemizde, bizlerden aldığı bilgiler ile ilgili Bakanlıklarla yapacağı görüşmelerden sonra sorunlarımızı çözeceğini belitmişti.

Aradan geçen 2 aylık zamanda sorunlarımızın çözümüne yönelik herhangi bir girişim göremedik maalesef.

Bekleyen DGD ödemelerimiz, akaryakıt desteklerimiz, yaşadığımız kuraklık konusundaki çalışmalar, Yeni DGD tutarlarının belirlenmesi ve geciken ilk taksidi, önümüzde biriken sorunların sadece birkaçıdır.

Artık tahammülümüz kalmamıştır.

Bizler artık, anlayışımızın ve sabrımızın gereksiz yere suistimal edildiğine inanıyoruz.

Bu yüzden, Yarından itibaren çeşitli şok eylemler ile sesimizi duyurmaya ve geciken haklarımızı almak üzere Bakanlıklara ve Başbakanlığa geliyoruz.

Halkımızla her türlü konuda birlikte olan Çiftçilerimizin bu hak arayışında, halkımızın da anlayışına şimdiden teşekkür ederiz.

126982.jpg

Kaynak: Çiftçilerden Birliği'nden şok eylem: Bakanlık binasının çevresi, traktörlerle kuşatıldı!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Japonya, Fukuşima Dai-İçi'deki Radyoaktif Özellikli Atık Suyu Denize Boşaltma Kararı Verdi13 Nisan 2021 Salı 12:30
  • Kendini işyeri sahibi olarak tanıtıp 241 Bin TL'lik mal aldı, karşılıksız çek verdi!13 Nisan 2021 Salı 12:24
  • Tabanca ve şarjörle yakalanan şahıs tutuklandı!13 Nisan 2021 Salı 12:19
  • Lefkoşa'da 39 tane İphone çaldılar, Lefke'de satmaya çalışırken yakalandılar13 Nisan 2021 Salı 12:13
  • 3 Ayda 1012 kişiye yeni KKTC vatandaşlığı verildi...13 Nisan 2021 Salı 11:48
  • AİHM’den Ahmet Altan için hak ihlali kararı13 Nisan 2021 Salı 11:36
  • Kıbrıs Türk Sinema Televizyon Derneği'nden ‘’Bir Zamanlar Kıbrıs’’ Kınaması13 Nisan 2021 Salı 11:35
  • Girne Bölgesinde Elektrik Kesintisi Yapılacak13 Nisan 2021 Salı 11:28
  • Arıklı: Zaroğlu sakinleşmeli, "Partiden ayrılmak için zemin hazırlıyor."13 Nisan 2021 Salı 11:19
  • Cumhurbaşkanı Tatar, Lefke Kalkındırma Derneği heyetini kabul etti13 Nisan 2021 Salı 11:17
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti