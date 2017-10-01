 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 102.908
  • Altın 146,793
  • Dolar 3,5607
  • Euro 4,2018
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAIKBY referandum sonuçları resmi olarak açıklandı

Çiftçiler Birliği, 3’üncü Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı

» »
Çiftçiler Birliği, 3’üncü Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, Samsun’da düzenlenen 3’üncü Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı’na katıldı.

Fuara, Güzelyurt Meslek Lisesi Tarım Bölümü öğrencilerinin ve öğretmenlerinin de katıldığı belirtildi.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, fuarın 27-29 Eylül tarihleri arasında olduğu kaydedilerek, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı ve Kooperatif Merkez Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle’nin fuarla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Bu tür organizasyonlara katılmaya, katkı sağlamaya devem edeceklerini söyleyen Kelle, “Ülke tarımına ve üreticisine katkı sağlamanın yolu bu tür organizasyonlardan geçiyor” dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • SUİB Başkanı başkanlığına Mustafa Başlar seçildi30 Eylül 2017 Cumartesi 16:41
  • KKTC'de 100 Bini aşkın seçmen var30 Eylül 2017 Cumartesi 15:01
  • TDP:"Yanlışta daha fazla ısrar etmeyin. İleri saat uygulamasından vazgeçin"30 Eylül 2017 Cumartesi 12:52
  • Polis uyardı: Yola yağ döküldü!29 Eylül 2017 Cuma 18:56
  • İşveren ve avukatından DEV-İŞ’e: Vazgeç!29 Eylül 2017 Cuma 17:04
  • Halk danslarında "baş bağlama" tartışması29 Eylül 2017 Cuma 16:29
  • BKP'de deprem: İzcan’dan Olağan Üstü Kurultay çağrısı29 Eylül 2017 Cuma 15:54
  • KTHY parça parça yok oluyor...29 Eylül 2017 Cuma 14:35
  • Son Dakika: BKP'de işler karıştı! TKPYG'ye ret! İzcan'a protesto!29 Eylül 2017 Cuma 13:43
  • "Ortam Gazetesi 'Korsan' bir şekilde çıkarılmaktadır"29 Eylül 2017 Cuma 13:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti