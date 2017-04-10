Çiftçiler Birliği, Narenciye Üreticileri Birliklerini ziyaret etti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve beraberindeki heyet, Kıbrıs Türk Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Ali Alioğlu ve Kuzey Kıbrıs Narenciye Üreticiler Birliği Başkanı Turgut Akçın ile görüştü.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, sorunların yerinde dinlenip, narenciyenin geldiği noktanın konuşulduğu ziyaretlerde, üreticilerin ürünlerini pazarlama konusunda yaşadığı sıkıntılar ele alındı.

Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ziyaretlerde yaptığı konuşmada, narenciye alanlarının günden güne yok olmasını üzüntü ile izlediklerini belirterek, suyun gelmesi ile Güzelyurt bölgesindeki narenciye bahçelerinin yeniden hayat bulacağından ümitli olduğunu belirtti.

Kelle, tarım sektöründe yaşanan sıkıntıların da narenciye sektöründeki sıkıntılar ile aynı olduğuna değinerek, bu anlamda herkesin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Kelle, “Birliklerimizin daha güçlü bir yapı ile faaliyetlerini sürdürmeleri sağlanmalı ve üreticilerimiz devlet tarafından desteklenmelidir. Bizler Çiftçiler Birliği olarak her zaman üyelerimizin menfaatleri doğrultusunda hareket ettik. Birliklerimizin üyelerinin hakkını ve çıkarlarını koruma noktasında da elimizden gelen desteği vermeye hazırız” ifadelerini kullandı.