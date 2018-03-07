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Çiftçiler Birliği: “Tohumculuk ve tohumlardan ileri gelen hastalıklar enine boyuna araştırılmalı”

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Çiftçiler Birliği: “Tohumculuk ve tohumlardan ileri gelen hastalıklar enine boyuna araştırılmalı”
Çiftçiler Birliği, hükümetten tohumculuk ve tohumlardan ileri gelen hastalıkları enine boyuna araştırmasını talep etti.

Birlik, “konuyla ilgili suçlu ve/veya suçlular varsa cezalandırılmasını hükümetimizden talep ederiz” dedi.

Çiftçiler Birliği Genel Sekreteri İbrahim Alkan, yaptığı yazılı açıklamada, tarımsal alanda yaşanan hastalıklara dikkat çekerek, geçmiş hükümetleri tohumlukların denetimi konusunda adım atmakla  eleştirdi.

Son günlerde ülkenin hemen hemen tüm bölgelerinde, arpa ekili arazilerde çeşitli hastalıklar gözlemlendiğine işaret eden Alkan, yağışların dahi iyi olduğu bölgelerde bile arpaların sararıp kuruduğunu söyledi.

Yıllardır hükümetlerin tarımda kullanılan tohumlarda hassas davranmadığını, özellikle son dönemlerde ülkeye giren tohumluk çeşitlerin tamamen denetimsiz dağıtılıp, sertifika standartlarına bakılmaksızın üreticilere yüksek fiyatlara satıldığını ileri süren Alkan, “Tohumlukların ülke arazi koşullarına uygunluğu tamamen göz ardı edilmiş ve geldiğimiz noktada bırakın bu seneyi gelecek senelerimizi de sıkıntıya düşürmüştür” dedi.

Yeni hükümetin göreve geldiği ilk günden bu yana yolsuzluklar ve usulsüzlükler üzerine gidileceğinin söylediğini  anımsatan Alkan, tohumculukta yaşanan sıkıntılar ve usulsüzlüklerin ülke çiftçisini kendi kaderine terk etmenin gerçek kanıtı olduğunu ifade etti.

Şu an küçükbaş ve büyükbaş hayvancının bu yılki kaba yem ihtiyacının da tarımsal hastalıklardan dolayı sıkıntıya girdiğine dikkat çeken Alkan, hükümetin derhal Tarım Bakanlığı uhdesinde bir kriz komitesi oluşturması ve kayıpları en aza indirgeyecek şekilde karar üretmesi gerektiğini vurguladı.

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