Çiftçiler Birliği’nden bir heyet CYPRUVEX ve TÜK’ü ziyaret etti

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden bir heyet Cypruvex’i ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Güzelyurt’ta bulunan şubesini ziyaret etti

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Hüseyin Çavuş Kelle ve beraberindeki heyet Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimililer ile görüştü, TÜK’ün Güzelyurt şubesini ziyaret etti, ambarları dolaştı. Kelle, narenciye alanlarının günden güne yok olmasını üzüntüyle izlediklerini belirtti. Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Hüseyin Çavuş Kelle, suyun tarım alanlarında kullanılmaya başlanmasıyla tarım sektörünün ivme kazanacağını, Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin de yeniden hayat bulacağını söyledi.