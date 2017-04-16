 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Çiftçiler Birliği’nden bir heyet CYPRUVEX ve TÜK’ü ziyaret etti

» »
Çiftçiler Birliği’nden bir heyet CYPRUVEX ve TÜK’ü ziyaret etti
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nden bir heyet Cypruvex’i ve Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) Güzelyurt’ta bulunan şubesini ziyaret etti

Çiftçiler Birliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Hüseyin Çavuş Kelle ve beraberindeki heyet Cypfruvex Yönetim Kurulu Başkanı Harun Dimililer ile görüştü, TÜK’ün Güzelyurt şubesini ziyaret etti, ambarları dolaştı.

Kelle, narenciye alanlarının günden güne yok olmasını üzüntüyle izlediklerini belirtti.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Hüseyin Çavuş Kelle, suyun tarım alanlarında kullanılmaya başlanmasıyla tarım sektörünün ivme kazanacağını, Güzelyurt’taki narenciye bahçelerinin de yeniden hayat bulacağını söyledi.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • “Kadın ve Vakıf”’ konulu panel düzenlendi15 Nisan 2017 Cumartesi 13:29
  • Özersay: uçak biletleri daha da pahalı olacak15 Nisan 2017 Cumartesi 12:50
  • Lefkoşa ve Girne’de trafik ve asayiş operasyonu15 Nisan 2017 Cumartesi 11:13
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “dini ibadeti engellemek, temel insan hakları ihlalidir”15 Nisan 2017 Cumartesi 10:28
  • Fikri Ataoğlu Turizm Haftası mesajı yayımladı15 Nisan 2017 Cumartesi 09:53
  • Çevre Bakanlığı: “insan sağlığının korunması sınırını aştı”14 Nisan 2017 Cuma 18:47
  • Meteoroloji Dairesi son 24 saat için uyarı verdi!14 Nisan 2017 Cuma 18:38
  • Dışişleri Bakanlığı ibadet konusunda Kıbrıs Rum tarafını suçladı14 Nisan 2017 Cuma 16:19
  • Başhekim Dizdarlı Vardan’ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı14 Nisan 2017 Cuma 15:37
  • Siber YDÜ meleklerini kabul etti14 Nisan 2017 Cuma 15:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti