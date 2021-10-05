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Çiftçiler Birliği'nden manalı açıklama "Çift öküzü ve saban ihtiyaçlarını"

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"Çiftçimiz bu yıl tavanı delen gübre fiyatları ile gübre kullanamayacağı gibi, bugünkü mazot artışı ile tarlasını da traktörü ile süremeyecektir. Zaten pahalı olan tohumu da almakta zorlanmaktadır."
Çiftçiler Birliği'nden manalı açıklama "Çift öküzü ve saban ihtiyaçlarını"

İşte açıklama;

Çiftçimiz bu yıl tavanı delen gübre fiyatları ile gübre kullanamayacağı gibi, bugünkü mazot artışı ile tarlasını da traktörü ile süremeyecektir. Zaten pahalı olan tohumu da almakta zorlanmaktadır.

Bu doğrultuda çiftçilerimizin tarlalarını sürmek ve işlemek için atalarımızın kullandığı çift öküzü ve saban ihtiyacı doğmuştur.

İhtiyaç duyan üreticilerimiz  Bakanlığımızın yine bugün duyurduğu hibe programına müracaat ederek  çift öküzü ve saban ihtiyaçlarını karşılayabilirler.

KIBRIS TÜRK ÇİFTÇİLER BİRLİĞİ

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