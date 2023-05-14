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Çiftçiler kalıcı tarım politikası istiyor...

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Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, kalıcı tarım politikaları istediklerini ifade etti.
Çiftçiler kalıcı tarım politikası istiyor...

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Genel Başkanı Mehmet Nizam, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, kalıcı tarım politikaları istediklerini ifade etti.

Nizam yayımladığı mesajda, tarım politikasının hükümet veya bakan değişikliklerine göre değişmemesi, kalıcı olması gerektiğini belirtti.

“Çiftçiyi merkeze alan devlet politikalarına ihtiyaç vardır” diyen Nizam, son yıllarda yaşan pandemi ve ülkeler arası çatışmalardan dolayı tarım sektörünün öneminin daha da iyi anlaşıldığını ifade etti.

Kıbrıs Türk çiftçisinin pandemi döneminde ardından da 2022’de de Ukrayna-Rusya savaşı kaynaklı krizde Kıbrıs Türk çiftçisinin gıda üretiminde üzerine düşeni yaptığını belirten Nizam, şu ifadeleri kullandı:

“Üreticilerimiz, artan girdi fiyatlarının maliyetleri artırdığı bir ortamda daha fazla üreterek, halkının çok daha pahalı gıda tüketmesini önlemek için mücadele etti etmeye de devam etmektedir. Tüm bu süreçlerde tarımın ve çiftçilerimizin önemi çok daha iyi anlaşıldı. Tarım ve üretim durursa hayat durur. Tarım, önemi tartışılmaz bir sektörden öte bir kültürdür. Bu kültürde Kıbrıs Türk Halkı’nın genlerinde bulunmaktadır. Tarım demek gıda güvencesi demektir”

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