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Çiftçiler, traktörleriyle hükümeti protesto etti

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Hükümetten, yakıt indirimine gidilmesi ve bazı tarım ürünlerinde satın alma fiyatının artırılması taleplerinde bulunan Sırbistanlı çiftçiler, ülkenin birçok bölgesinde traktörleriyle protesto gerçekleştirdi.
Çiftçiler, traktörleriyle hükümeti protesto etti

Sırbistanlı çiftçiler, Novi Sad, Kraljevo, Kragujevac ve Subotica bölgelerinde protesto düzenledi.

Novi Sad’daki fuar alanı önündeki protestoya traktörleriyle katılan çiftçiler, Başbakan Ana Brnabic ve Tarım Bakanı Branislav Nedimovic ile yaptıkları görüşmedeki taleplerinin kabul edilmemesi üzerine bu protestoyu gerçekleştirdiklerini söyledi.

Göstericilerden Goran Filipovic, protestonun Sırbistanlı çiftçilerin hayatta kalması adına düzenlendiğini belirterek, “Şimdilik şehri ablukaya almayacağız ve vatandaşları rahatsız etmeyeceğiz. Yetkililer, orada olduğumuzu görsün diye yolun kenarında duracağız. Taleplerimizin çoğu karşılanana kadar buradan hareket etmeyeceğiz” ifadesini kullandı.

Diğer bir gösterici Mileta Slankamenac da protestolara katıldığı için köyünde sorunlar yaşadığını ancak durumu polise bildirdiğini kaydetti.

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