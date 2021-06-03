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Çiftçilerden Hayvan üreticisine destek

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Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Pazartesi gününden bu yana başlatmış oldukları eylemi yakından takip etmekteyiz.
Çiftçilerden Hayvan üreticisine destek

İşte açıklama;

Her ne kadar Tarımın her kesimini savunacak ve geleceğimizi garanti altına alacak ortak bir mücadelenin bugün için mümkün olmadığını da üzülerek gözlemledik.

Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği kurulduğu günden bu yana Kıbrıs Türk köylüsünün, çiftçisinin savunucusu ve hamisi  olmuştur.

Geçmişten gelen bu misyonun bir parçasi olarak K.T.Çiftçiler Birliği, Hayvancılar Birliğinin yönetimi ve üyesi ile gelinen aşamada sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına destek vermek maksatı ile yarın (4 Haziran 2021) Yönetim Kurulu üyelerimiz, devam etmesi kararlaştırılan hayvancı eylemine, araçları ile destek olmaya karar vermiştir.

Temennimiz tüm paydaşlar ile sürdürülebilir bir tarım politikası için birlik olmakdır.

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