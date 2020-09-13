  • BIST 1.103
  • Altın 466,351
  • Dolar 7,4625
  • Euro 8,8348
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 24 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1996 test yapıldı, 20 pozitif vakaya rastlandı, 5 kişi taburcu edildi

Çiftler arasında cinselliğin bitmesinin 12 nedeni

» »
Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının nedeni araştırıldı. Psikologlar insanların tutkularını körelten 78 sorunu listelediler.
Çiftler arasında cinselliğin bitmesinin 12 nedeni

Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının nedeni araştırıldı. Psikologlar insanların tutkularını körelten 78 sorunu listelediler. Çoğu insan çiftler arasında cinsel çekimin bitmesinin nedenini "aldatmak" olarak tanımlar. Ancak anket sonuçlarının ortaya çıkardığı 12 önemli neden arasında aldatmak ilk sırada değil. Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının başlıca nedeni tutkunun bitmesi.

Çiftler arasındaki tutkunun canlı tutulması uzun vadede biraz zor olabilir. Bilim insanları çiftler arasındaki cinsel çekimin neden bittiğini araştırmaya başladılar. Yüzlerce insanın katıldığı bir ankette çiftlerin neden cinsel ilişkiye girmeyi bıraktıklarını tanımlayan 78 sorun vardı.

Araştırmacılar, erkeklerden ve kadınlardan gelen yanıtların neredeyse aynı olduğunu gördüler. Evolutionary Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, ankete katılan 1.099 kişinin neredeyse yüzde 70'i en az 1 faktörün cinsel hayatlarını etkilediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 41'i ise en az 3 maddenin cinsel hayatlarının etkilediğini belirtti.

 

İşte bilim insanlarına göre cinselliğin bitmesine neden olan 12 faktör:

  • Tutkunun bitmesi
  • Zaman ve mekan sıkıntısı
  • Uzun çalışma saatleri
  • Kötü cinsellik
  • Aldatma ve istismar
  • Karakteristik problemler
  • Sürekli birlikte olmak
  • Çocuklar
  • Yeterli enerji bulamama
  • Tek eşli olmamak
  • Sosyal çevre meseleleri
  • Davranışsal sorunlar
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çoklu orgazm olmanın yolları26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:09
  • Diş fırçasını nasıl muhafaza etmeliyiz?24 Ağustos 2020 Pazartesi 22:05
  • Cinsel güç kaybı, kalp hastalığının belirtisi olabilir20 Ağustos 2020 Perşembe 22:03
  • Erkek kısırlığıyla ilişkili yeni bir gen tanımlandı09 Ağustos 2020 Pazar 22:15
  • Yaşınıza göre seks hayatınız..03 Ağustos 2020 Pazartesi 22:00
  • Testis ağrısı neden olur?29 Temmuz 2020 Çarşamba 21:0:
  • Cinsel içerikli film izleyenler dikkat!24 Temmuz 2020 Cuma 23:30
  • Kadınlar seksi o saatte seviyor24 Temmuz 2020 Cuma 22:45
  • Cinsel hayatta mutlu olmanın 10 sırrı14 Temmuz 2020 Salı 22:00
  • 'Düzenli cinsel aktivite, böbrek taşını düşürmede yüzde 80 etkili'12 Temmuz 2020 Pazar 21:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti