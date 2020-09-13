Çiftler arasında cinselliğin bitmesinin 12 nedeni

Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının nedeni araştırıldı. Psikologlar insanların tutkularını körelten 78 sorunu listelediler. Çoğu insan çiftler arasında cinsel çekimin bitmesinin nedenini "aldatmak" olarak tanımlar. Ancak anket sonuçlarının ortaya çıkardığı 12 önemli neden arasında aldatmak ilk sırada değil. Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının başlıca nedeni tutkunun bitmesi.

Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının nedeni araştırıldı. Psikologlar insanların tutkularını körelten 78 sorunu listelediler. Çoğu insan çiftler arasında cinsel çekimin bitmesinin nedenini "aldatmak" olarak tanımlar. Ancak anket sonuçlarının ortaya çıkardığı 12 önemli neden arasında aldatmak ilk sırada değil. Çiftlerin cinsel ilişkiye girmeyi bırakmasının başlıca nedeni tutkunun bitmesi.

Çiftler arasındaki tutkunun canlı tutulması uzun vadede biraz zor olabilir. Bilim insanları çiftler arasındaki cinsel çekimin neden bittiğini araştırmaya başladılar. Yüzlerce insanın katıldığı bir ankette çiftlerin neden cinsel ilişkiye girmeyi bıraktıklarını tanımlayan 78 sorun vardı.

Araştırmacılar, erkeklerden ve kadınlardan gelen yanıtların neredeyse aynı olduğunu gördüler. Evolutionary Psychology dergisinde yayımlanan araştırmada, ankete katılan 1.099 kişinin neredeyse yüzde 70'i en az 1 faktörün cinsel hayatlarını etkilediğini söyledi. Ankete katılanların yüzde 41'i ise en az 3 maddenin cinsel hayatlarının etkilediğini belirtti.