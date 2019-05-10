Çiftlik Bank davası başladı: Duruşmaya gazeteciler alınmadı

DHA, İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında, Mahkeme Başkanı Melih Osmançavuşoğlu'nun, duruşma salonunda yer olmadığını gerekçe göstererek basın mensuplarını duruşmaya almadığını belirtti.

Duruşma salonunun bulunduğu koridora tutuksuz sanıklar ve avukatların dışında kimsenin girişine izin verilmiyor.

Dava kapsamında 11 sanık tutuklu bulunuyor. Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli ise firari.

"Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık"

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çiftlik Bank'a yönelik yürütülen soruşturma sonucu hazırlanan iddianamede firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 yönetici hakkında 1'er kez "Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", 3 bin 762 kez "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık", 3 bin 762 kez "Ticari şirket faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık" ve 1 kez de "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıl hapis cezası isteniyor.

30 şüpheli hakkında da, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte yardım etmek" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığını arttırma suçlarından 5'er yıldan 13'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.

132 bin kişiden 1.2 milyar lira

Şüphelilerin 31 Temmuz 2016 tarihinden itibaren 132 bin 222 katılımcıdan 1 milyar 139 milyon 972 bin 622 lira para topladığı, toplanan bu paranın 687 milyon 838 bin 995

26 yaşındaki Mehmet Aydın, geçen yıl Eylül ayında Dubai'de görüntülenmişti.