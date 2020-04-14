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Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, Meclis'i karıştırdı

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Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, Meclis'i karıştırdı
Çiftlik Bank dolandırıcısı Mehmet Aydın, Meclis'i karıştırdı

Çiftlik Bank ile binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın, 2019'dan beri Interpol'ün kırmızı listesinde.

İnfaz düzenlemesinden, kurduğu Çiftlik Bank'la 1 milyar liralık vurgun yapan Mehmet Aydın'ın da yararlanacak olması TBMM'de AKP, CHP ve İYİ Parti arasında kriz yarattı

"DIŞARIDA SİZİ BEKLİYORLAR" 

İYİ Partili Lütfü Türkkan, AKP ve MHP'ye hitaben, "Tosuncuğa para kaptıranlar dışarıda sizi bekliyor. Eğer Tosuncuk'u bırakırsanız haberiniz olsun çok kötü şeyler düşünüyorlar" dedi. 

ÖZEL: EN ÇOK ONA YARADI 

Türkkan'ın, "Bu çocuk da indirimden yararlanıyor" açıklamasının ardından CHP'li Özgür Özel de, "Tabii canım, en çok ona vuruyor, her şeyinden faydalanıyor" ifadesini kullandı.

AKP'Lİ ÖZKAYA'DAN İTİRAZ 

İYİ Parti ve CHP'lilere karşılık AKP'li Ali Özkaya, "Yok, hayır. Yaşı 18'den büyüktür yararlanamıyor" diye itiraz etti. Görüşmelerde teklifin ilk 10 maddesi kabul edildi.

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