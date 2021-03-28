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Çiftlik Bank fırsatçıları: 'Mağdurum, dolandırıldım' diyerek yatırdıkları paradan fazlasını aldılar

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Sanal ortamda çiftlik kurarak topladığı yatırımcıları gerçek hayatta hayvan sahibi olacakları vaadiyle kandıran Çiftlik Bank organizasyonuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Çiftlik Bank fırsatçıları: 'Mağdurum, dolandırıldım' diyerek yatırdıkları paradan fazlasını aldılar

Binlerce kişinin mağdur olduğu, milyonlarca liralık dolandırıcılığın yapıldığı Çiftlik Bank soruşturmasında bu kez fırsatçılar ortaya çıktı. 'Mağdurum, dolandırıldım' diye başvuran 750 kişinin yatırdıkları parayı geri aldığı, bazılarının ise kârıyla birlikte fazlasını aldığı belirlendi.

Sanal ortamda çiftlik kurarak topladığı yatırımcıları gerçek hayatta hayvan sahibi olacakları vaadiyle kandıran Çiftlik Bank organizasyonuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Hürriyet'ten Musa Kesler'in haberine göre, son dönemde yaklaşık 1300 kişi daha mağdur edildiklerini belirterek savcılığa başvurdu. Savcılık yapılan başvurular için önce bilirkişi incelemesine gönderdi.

Çiftlik Bank organizasyonunda paraların transferi için kullanılan 'Papara' adlı sistem üzerinde yapılan incelemede başvuranlardan 557 kişinin yatırdıkları paraları geri alamadıkları veya çok azını geri alabildikleri tespit edildi. 750 kişinin ise yatırdıkları paraları geri aldığı bir kısmının da yatırdıkları paradan kâr elde ederek daha fazlasını aldığı belirlendi. Bu kişilerin herhangi bir zararı tespit edilemediği için dosyaları ayrıldı.

Çiftlik Bank sisteminde yaklaşık 700 milyon lira katılımcılara geri dağıtılmış, sistemin ilk halkasına dahil olan ve koyduğu parayı çok yüksek kârla geri alanları görenler de sisteme dahil olmaya devam etmişti. Zararı tespit edilen 557 kişi ise ‘mağdur’ ve ‘müşteki’ kabul edilerek yeni iddianame hazırlandı. İddianamede Çiftlik Bank’ın kurucusu ve organizatörü Mehmet Aydın’ın da aralarında bulunduğu yönetici konumundaki 17 kişinin ‘bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapmak’tan ‘557 kez’ daha cezalandırılması istendi. Savcı sanıklar için 5 bin 570’er yıl hapis ceza talep etti. İlk davanın görüldüğü mahkemeye gönderilen iddianame kabul edilirse davalar birleşecek ve son istenen cezalar da ilk iddianamede istenen cezalara eklenecek.

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