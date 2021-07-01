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Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

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Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.
Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın teslim oldu

Kurduğu 'Çiftlik Bank' ile 2018 yılında, 132 bin 222 kişiden 1 milyar 139 milyon lira toplayarak, yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan, 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın, dün gece Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim oldu.

Dün yayınladığı video ile Türk yargısına teslim olacağını duyuran Aydın, "Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi 'Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı. Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum. Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim. Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur" demişti. 

INTERPOL'ÜN 'EN ÇOK ARANANLAR' LİSTESİNDE

'Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın, Interpol'ün 'en çok arananlar' listesindeydi. Interpol'ün sayfasında yer alan bilgilere göre Aydın, 'elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma', 'kooperatif kurarak insanları aldatma', 'suçunu finans etmek için organizasyon kurma', 'taahhüt vererek toplanan varlıkları aklama' ve 'vergi yasanın ihlali' suçlamasıyla aranıyordu.

 77 BİN 843 KİŞİDEN 511 MİLYON TL TOPLANDI

'Çiftlik Bank', ilk kurulduğunda oyun platformu olarak hizmet verdi daha sonra yüz binlerce kullanıcısı olan yatırım haline dönüştü. Kullanıcılar, yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın aldı. Yatırdıklarının daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi, yatırdığı parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre, 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393,3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) ve 'Çiftlik Bank' CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

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