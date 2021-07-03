  • BIST 1.356
  • Altın 495,729
  • Dolar 8,7005
  • Euro 10,3082
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 34 °C
  • Girne 32 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 34 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKADelta varyantı durdurulamıyor! Dünya ayakta!

Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye getiriliyor

»
Çiftlik Bank'ın kurucusu Tosuncuk olarak bilinen Mehmet Aydın'ı getirecek olan uçak 22.30'da Türkiye'de olacak...
Çiftlik Bank’ın kurucusu Tosuncuk Mehmet Aydın Türkiye getiriliyor

Kurucusu olduğu Çiftlik Bank üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranan ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın, geçtiğimiz perşembe günü Brezilya’da teslim oldu.  İçişleri Sözcüsü İsmail Çataklı, Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ın bugün sabah 09:50 sıralarında Türkiye’ye getirilmek üzere yola çıkarıldığını açıkladı. Uçak 22.30 gibi Türkiye'de olacak…

Mehmet Aydın teslim olmadan SÖZCÜ'ye avukatları aracılığıyla gönderdiği açıklamada şunları söylemişti:

– Ben Mehmet Aydın. Bilindiği gibi Çiftlik Bank'ın kurucusu ve mucidiyim. Bu projeye başlarken hedefim oyun platformumuzu kullanan kişilerin hem oyun oynamaları, hem de şirketimizin reklam bütçesi için ayırdığı paradan faydalanmaları, ek bir gelir elde etmelerini sağlamaktı.

– Hiçbir zaman kimseyi zarara uğratmak veya dolandırmak şeklinde düşüncem ve girişimim olmadı. Kurmuş olduğumuz oyun platformu sizler tarafından sevildi ve benimsendi. Biz de sizden aldığımız güç ile Türkiye'nin 81 ilinde bayilikler, et, süt, bal ve yumurta tesisleri yatırımları yaptık.

– Ancak gelinen son süreçte şirketin çok fazla büyümesi, etrafındaki kötü niyetli insanların haksız kazançlar elde etmesi ve etmeye çalışmalarını, şirketin büyüklüğü nedeniyle geç fark ettiğimden sizler gibi ben de mağdur oldum.

ELİMDEN GELENİ YAPTIM AMA…

– Mağduriyetleri gidermek adına yurt dışında bulunduğum süre boyunca elimden geleni yaptım ancak hakkımda açılan soruşturma, kovuşturma ve yakalama kararları nedeniyle bir netice elde edemedim.

– Suçsuzluğumu ve mağduriyetimi kanıtlamak için kendi hür irademle Türk yargısına teslim olacağım. Bu noktada Türk yargısına vereceği kararda ve gerçeği bulacağımıza hiç şüphem yoktur.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU…

1991 Bursa doğumlu Çiftlik Bank'ın kurucusunun beraberinde milyonlarca doları yurt dışına götürüldüğü iddia ediliyor. Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Interpol'ün “Most Wanted” yani “en çok aranan” listesine girmişti. Interpol’ün sayfasında yer alan bilgilere göre, Mehmet Aydın, elektronik ortamda ödeme sistemleri aracılığıyla hırsızlık yapma, kooperatif kurarak insanları aldatma, suçunu finans etmek için organizasyon kurmak, taahhüt vererek toplanan varlıkları aklamak ve vergi yasanın ihlali suçlamasıyla aranıyordu.

BİNLERCE KİŞİ MAĞDUR

İlk kuruluşunda oyun olarak hizmet veren Çiftlik Bank daha sonra yüzbinlerce kullanıcısı olan bir yatırım haline dönüştü. Yatırdıkları paralar ile çeşitli hayvanlar satın alan ve düzenli ziyaretler ile gerçek para kazandırmayı vaat eden Çiftlik Bank, kullanıcılar tarafından popüler hale geldi.

Yatırdıklarını paranın daha fazlasını alma umuduyla para yatıran 77 bin 843 kişi yatırdıklarını parayı bile geri alamayınca dolandırıldığını anladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun raporuna göre 77 bin 843 kişiden 511 milyon TL toplandı. 62 bin 877 kişiye 393 .3 milyon TL ödeme yapıldı. Kalan para ise Kıbrıs'a ve Çiftlik Bank CEO'su Mehmet Aydın ile eşinin hesabına aktarıldı.

TÜM SANIKLARA TAHLİYE

Çiftlik Bank dolandırıcılığıyla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, firari sanık Mehmet Aydın'ın da aralarında bulunduğu 18 örgüt yöneticisinin, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma/yönetme”, “bilişim sistemlerini araç olarak kullanma suretiyle nitelikli dolandırıcılık”, “ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'şar yıla kadar hapsi istendi. Ancak İstanbul Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 Temmuz 2019'da yapılan duruşmada 11’i tutuklu 48 sanıklı Çiftlik Bank davasının tüm sanıklar tahliye edildi.

“ARTIK PARASI YOKTUR”

Mehmet Aydın ile 6 ay Arjantin, Uruguay ve Brezilya’da yaşayan Cudi Cumhur Yurdakul, 22 Ocak’ta SÖZCÜ Yazarı İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada “Artık parası yoktur” demişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye Maarif Vakfı, dünyaya Türkçe öğretmek için kolları sıvadı02 Temmuz 2021 Cuma 12:33
  • Fahrettin Altun'dan Youtube'a: Bu çifte standarttır, bu riyakarlıktır!02 Temmuz 2021 Cuma 11:39
  • 28 yıldır sönmeyen yangın: Madımak Katliamı02 Temmuz 2021 Cuma 11:30
  • Dostluk Grubu Heyeti, TBMM AB Komisyonu Başkanı Gülpınar ile görüştü02 Temmuz 2021 Cuma 11:20
  • Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan mı, Akşener mi, İmamoğlu mu, Kılıçdaroğlu mu, Yavaş mı ?01 Temmuz 2021 Perşembe 23:35
  • Türkiye’de Bugün 3’üncü Doz Aşılara Geçiliyor01 Temmuz 2021 Perşembe 21:45
  • Türkiye, 6 Ülkeye Uçuşları Durdurdu01 Temmuz 2021 Perşembe 21:30
  • Marmara Denizi’nden 8 Bin 867 Metreküp Müsilaj Temizlendi01 Temmuz 2021 Perşembe 20:45
  • Anayasa Mahkemesi'nden Ömer Faruk Gergerlioğlu Kararı!01 Temmuz 2021 Perşembe 15:30
  • Erken seçimden Sedat Peker'e, Karar yazarı Karaalioğlu, Türkiye anket sonuçlarını paylaştı: Seçmen olup bitene ne diyor?01 Temmuz 2021 Perşembe 11:52
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti