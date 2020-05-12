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Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değiştirildi

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Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değiştirildi
Çiftlik evinde parti yapan emniyet müdür yardımcısı ve komiserin görev yeri değiştirildi

Ankara’da, koronavirüs salgınına karşı sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerekirken, bir emniyet müdür yardımcısı ile komiserin kiraladıkları çiftlik evinde parti düzenlendiği ortaya çıktı. Olay sonrası iki emniyet mensubunun görev yerlerinin değiştirildiği öğrenildi.

Olay nisan ayında Gölbaşı ilçesinde meydana geldi. Ankara’da emniyet müdür yardımcısı olarak görev yapan F.E. ve komiser Z.Y., iddiaya göre, çiftlik evi kiraladı. Emniyet görevlileri, bir süre sonra organizatör Fatih T. ile irtibata geçti. Görüşmenin ardından Fatih T., yanına bir grup yabancı uyruklu kadını da alarak, çiftlik evine gitti.

Parti sırasında canlı yayın

Burada koronavirüs salgınına rağmen sosyal mesafe kuralları hiçe sayılarak parti düzenlenirken, organizatör Fatih T., alkolün de etkisiyle Instagram'daki hesabından canlı yayın açtı.

Bunun üzerine emniyet müdür yardımcısı ile komiseri tanıyan polis memurları yayını kaydederek durumu Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’a aktardı.

DHA'nın da ulaştığı görüntüleri izleyen Yılmaz'ın tepki gösterip, hem emniyet müdür yardımcısının hem de komiserin görev yerini değiştirdiği öğrenildi.

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