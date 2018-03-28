Günlerdir Türkiye onu konuşuyor. Mehmet Aydın Türkiye'de inanılmaz rakamlarda bir dolandırıcılık yaparak yurtdışına kaçtı. Ardında binlerce mağdur bırakan Mehmet Aydın elbette ilk değildi ve bu dolandırıcılık yöntemini kendi bulmadı.

Çiftlikbank'ın sahibi Mehmet Aydın dudak uçuklatan dolandırıcılığıyla Türkiye'de günlerdir konuşuluyor. Türkiye'den kaçıp yurtdışına giden Mehmet Aydın aslında çok bilindik bir dolandırıcılık yöntemi uyguluyordu. Bu yöntemin adı Ponzi sistemi.