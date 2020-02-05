Çığ Düşen Van Bahçesaray'dan görüntüler
Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düştü.
AFAD, Van'ın Bahçesaray ile Çatak ilçeleri arasındaki bölgeye düşen ikinci çığda hayatını kaybedenlerin sayısının 33'e yükseldiğini bildirdi.
Van-Bahçesaray kara yolunun 33. kilometresinde bir minibüsün ve iş makinesinin üzerine düşen, 5 kişinin yaşamını yitirdiği çığ felaketinde, çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine saat 12:30 sularında çığ düştü.
Van'da 5 kişi hayatını kaybettiği, 7 kişi yaralı kurtarıldığı çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekibin üzerine de çığ düştü. İkinci çığda 33 kişi yaşamını yitirdi, 53 kişi yaralandı.
05 Şubat 2020 Çarşamba 19:24
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