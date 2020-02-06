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Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi

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Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi
Çığ felaketinde can kaybı 39'a yükseldi

Van'ın Bahçesaray ilçesinde çığ altındaki 2 kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Bahçesaray ilçesinde çığ altında kalan minibüsteki iki kişiyi arama çalışmalarını yürüten ekiplerin üzerine çığ düştü. Dün saat 12.00 sıralarında meydana gelen olay sonrası kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalarda 60'dan fazla kişi sağ kurtarıldı.

Akşam saatlerinde ara verilen kurtarma çalışmalarına bu sabah yeniden başlandı.

Bir kişinin daha cansız bedenine ulaşılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a yükseldi. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaralı sayısının 75 olduğunu açıkladı. 

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