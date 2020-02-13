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Çığ raporu: Kriz masası yok, güvenlik önlemleri alınmadı

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Van’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketine ilişkin hazırlanan raporda ciddi ihmaller olduğu belirtildi.
Çığ raporu: Kriz masası yok, güvenlik önlemleri alınmadı

Van’da 41 kişinin hayatını kaybettiği çığ felaketine ilişkin hazırlanan raporda ciddi ihmaller olduğu belirtildi.

Bahçesaray ilçesinde 4 Şubat’ta çığ altındaki iki kişiyi arayan ekiplerin üzerine çığ düşmesi sonrasında toplam 41 kişinin hayatını kaybettiği, 75 kişinin de yaralandığı olaya ilişkin Van Barosu, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği (TMMOB) ve Van-Hakkari Tabipler Odası rapor açıkladı.

Evrensel’in haberine göre, kurum adına ortak açıklamayı yapan Van Baro Başkanı Zülküf Uçar, rapordaki söz konusu ihmalleri şöyle sıraladı:

  • Birinci çığ oluştuktan sonra; böylesi durumlarda ilk elden oluşturulması gereken kriz masasının oluşturulmadan sürecin yönetilmeye çalışıldığı ve dolaysıyla krizin doğru yönetilemediği,
  • Kriz masası oluşturulmadığından, yol güvenlik önlemleri alınmamış olmasından kaynaklı birinci çığın gerçekleştiği alana, yetkili yetkisiz, donanımlı donanımsız herkesin gelişigüzel kurtarma faaliyetlerine katıldığı,
  • Birinci çığdan sonra olay yerine giden kişilerin kimlik bilgilerinin kayıt altına alınmadığı, dolaysıyla çığ altında kalan kişilerin sayısına ve akıbetine sağlıklı ulaşılmasında sıkıntılar yaşandığı,
  • Arama ve kurtarma faaliyetlerini yürüten profesyonel ekiplerin yeterli sayıda olmadığı, yeni bir çığ felaketinin oluşmaması için önlemlerin alınmadığı, ağır iş makinelerinin çığ bölgesinde hareketli olduğu,
  • Henüz ilk çığ felaketinden sonra alınması gereken tedbirlerin üçüncü gün alındığı, öncesinde alınmayan tedbirler, profesyonel kişilerce yapılmayan arama kurtarma çalışmaları ve ikinci çığdan sonra savrulan zırhlı araçların çarpmasıyla can kaybı ve yaralı sayısının arttığı tespit edilmiştir.

Kalıcı çözüm önerileri

Bölgede çığ düşmesi tehlikesinin hep bulunduğunu ve buna karşı kalıcı çözümlerin alınması gerektiğini belirten baro başkanı, şu önerileri sundu:

  • Kalıcı ve kesin çözümler üretilinceye dek geçici olarak alınacak önlemler kapsamında; Van- Bahçesaray yolunda kış aylarında kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde meteorolojiden alınacak bilgiye göre çığ riskinin olması durumuna karşın, kontrollü bir şekilde yol kapatılmalı, yol güzergâh boyunca dik yamaçlar tıraşlanarak teraslandırılmalı, iklim koşullarına uygun ağaçlandırma yapılmalı, kar yağışının yoğun olduğu dönemlerde bölgeye bırakılacak ‘sismik ölçüm’ cihazlarıyla kar yükünün tespiti yapılarak çığ riskinin olduğu yerlerde yol trafiğe kapatılarak, dinamitlerle suni çığ oluşturularak, çığ enkazı iş makinaları ile kontrollü bir şekilde alandan uzaklaştırılmalıdır.
  • Çığ riskinin olduğu bölgelerde betonarme perdelerin inşa edilmeli, Van-Bahçesaray yolu üzerinde yapılan karapet tünelinin mevcut riskleri tamamen ortadan kaldırmadığı gözetilerek çığ riskinin yüksek olduğu bu yerlerde yeni kar tünelleri muhakkak yapılmalıdır.
  • Karadeniz, Akdeniz bölgelerinde yapılan tüneller ile verilen değer Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerine de verilmeli, Bahçesaray-Van ulaşımının tamamen güvenli bir şekilde yapılması sağlanmalıdır.
  • Her iki çığ felaketi sonrasında yapılan arama kurtarma çalışmaları gözetilerek benzeri afetlerde yapılacak müdahale, alınacak tedbirler ve yapılacak arama kurtarma çalışmalarının daha profesyonel ve liyakatli kişilerce yürütülmesi sağlanmalıdır.

Ayrıca Uçar, Van Cumhuriyet Başsavcılığı, Çatak Cumhuriyet Başsavcılığı ve Çatak Kaymakamlığı’ndan aldıkları bilgiler doğrultusunda soruşturmanın ihmal boyutuyla yürütülmesi talebinde bulunduklarını da söyledi.

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