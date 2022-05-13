Çiğ süt fiyatları açıklandı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, çiğ süt fiyatlarının yeniden düzenlendiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Süt Endüstrisi Kurumu (SÜTEK) Yönetim Kurulu’nun bugün almış olduğu kararla süt fiyatlarının 16 Mayıs 2022 tarihinden geçerli olacağını kaydetti.
Buna göre; Soğuk Zincir İnek Sütü imalatçıya litre fiyatı 7,95 TL, Üretici ödeme fiyatı litre başına 8.40 TL olmuştur.
Diğer süt fiyatları tabloda yer almaktadır.
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