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Ciğerimiz yandı... Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti!

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Girne Boğazköy’de meydana gelen trafik kazasında Ağırdağ’da sakin 41 yaşındaki Mehtap KANAL ile 12 yaşındaki Ecrin Başbınar hayatını kaybetti...
Ciğerimiz yandı... Biri çocuk 2 kişi hayatını kaybetti!

Girne – 17 Ocak 2025

Girne Boğazköy’de Feci Kaza: Anne ve Kızı Hayatını Kaybetti

Girne Boğazköy’de bu sabah meydana gelen trafik kazasında, bir anne ve kızı hayatını kaybetti.

Saat 06:30 sıralarında, Ağırdağ sakini 41 yaşındaki Mehtap Kanal yönetimindeki FH 800 plakalı araç, Şehit Sonay Özdayı Caddesi üzerinde kuzey istikametine doğru seyrederken, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yolun sol tarafına savrularak önce bir ağaca çarptı, ardından sağ yan kısmı üzerine devrilerek tavanı ile bir başka ağaca çarparak durdu.

Kaza sonucunda, araç sürücüsü Mehtap Kanal ve araçta yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki Ecrin Başbınar olay yerinde hayatını kaybetti.

Polis, kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

 

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