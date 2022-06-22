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Ciğerlerimiz yanıyor

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Kantara bölgesinde dün çıkan yangın devam ediyor
Ciğerlerimiz yanıyor

Mersinlik Deresinde Elma Bahçesi olarak bilinen bölgede dün öğle saatlerinde yangın çıktı.

Yangın Halil Kartal’ın iş aracına temizlik yaptığı sırada,  kısa devre oluşması sonucu meydana geldi.

İş aracının tamamen yanmasının ardından yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede ormana sıçradı. Yangının vadide ve sarp bölgede olması kara araçlarının müdahalesini zorlaştırıyor

Yangına  Türkiye’den gelen bir uçak ile 2 helikopter müdahale etti. Havanın kararmasının ardından havadan müdahaleye bu sabahın ilk ışıklarına kadar ara verildi.

Günün ağarmasıyla birlikte, havadan müdahale yeniden başladı. Türkiye’de de büyük yangınlar olması nedeniyle yangın söndürme uçağı oraya giderken, 2 helikopterin müdahalesi aralıksız olarak devam ediyor. 

Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini kaydederek yangına iki helikopterin de havadan müdahale ettiğini söyledi.

Bölgenin yoğun bir bitki örtüsüne sahip ormanlık bir alan olduğuna işaret eden Karzaoğlu, rüzgarın da etkisi ile yangının kısa sürede yayıldığını belirtti.

Bu arada dün Yedidalga’da da öğle saatlerinde ormanlık alanda çıkan yangında 500 dönüm içindeki kızılçam fidanları, zeytin ve bazı meyve ağaçları yanarak büyük zarar gördü.

Bir diğer yangın haberi de Taşpınar bölgesinden geldi.

Taşpınar köyünün güney kısmında ağıllar bölgesinde de meydana gelen yangın sonucu yaklaşık 150 dönümlük alan içerisindeki, anızlar, kuru otlar, zeytin ve harup ağaçları, çeşitli meyve ağaçları, rulo balyalar  ve sulama boruları yandı. 

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