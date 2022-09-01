  • BIST 3.142,74
  • Altın 993.537
  • Dolar 18.2018
  • Euro 18.1608
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKAŞahin: Koronavirüse karşı yeni aşı hazır

Çığır açacak keşif… Bilim insanları insülin tableti geliştirdi

» »
Bir araştırma ekibi, iğne kullanmadan insülini vücuda iletebilen oral bir tablet geliştirdi.
Çığır açacak keşif… Bilim insanları insülin tableti geliştirdi

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden (UBC) bilim insanları, bir kişinin karaciğerine tam bir doz insülin veren bir hap geliştirdiler.

Birçok diyabet hastası, hastalıklarını günlük olarak yönetmek için birkaç doz insülin kullanmak zorunda.

Şu anda uygulanan standart yöntem, günde birkaç kez küçük iğnelerle yapılan enjeksiyonlardır. Bu özellikle rahatsız edici ya da hantal olabilir ve sadece hap almaktan daha zordur.

9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEYECEK

 

Daily Mail’de yer alan habere göre, söz konusu heyecan verici sonuçlar, artık her yemekten önce enjekte edilmesi gerekmeyecek bir insülin formülasyonu geliştirmede doğru yolda olunduğunu gösteriyor, bu da dünya çapında dokuz milyondan fazla Tip 1 diyabetlinin yaşam kalitesini ve ruh sağlığını iyileştirecek.

İnsülin pankreasta doğal olarak üretilir, daha sonra kan şekerini işlemeye yardımcı olduğu karaciğere gider.

Tip 1 diyabet hastası bir kişi, kan şekerini yönetmek için yeterli insülin üretemez. Tüm Tip 1 diyabet hastalarının, durumlarını yönetmek için bir çeşit insülin dozu kullanması gerekir.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yürürken daha fazla kalori yakmak için yöntemler31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:07
  • Yüksek kan şekeri nasıl düşer?31 Ağustos 2022 Çarşamba 09:02
  • Daha sağlıklı olmanın sekiz kolay yolu30 Ağustos 2022 Salı 23:53
  • Kontakt lensler kanser tümörlerini teşhis edebilir30 Ağustos 2022 Salı 22:51
  • Domates gribi tehlikeli mi?30 Ağustos 2022 Salı 21:22
  • Yeni bir araştırmaya göre çay içenlerin ölüm riski daha düşük30 Ağustos 2022 Salı 19:52
  • Maymun çiçeği ABD’nin tüm eyaletlerine yayıldı! Yetkililer harekete geçti30 Ağustos 2022 Salı 18:25
  • Kolesterol düzenleyici ilaçlar kas ağrısı mı yapıyor?30 Ağustos 2022 Salı 17:13
  • Bilim insanları yeni pandeminin kaynağını ve tarihini açıkladı:30 Ağustos 2022 Salı 12:09
  • Oxford Üniversitesi: Bel çevresindeki her santim kalp krizi riskini artıyor29 Ağustos 2022 Pazartesi 21:45
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti