Çığır açacak keşif… Bilim insanları insülin tableti geliştirdi

Bir araştırma ekibi, iğne kullanmadan insülini vücuda iletebilen oral bir tablet geliştirdi.

Kanada’daki British Columbia Üniversitesi’nden (UBC) bilim insanları, bir kişinin karaciğerine tam bir doz insülin veren bir hap geliştirdiler.

Birçok diyabet hastası, hastalıklarını günlük olarak yönetmek için birkaç doz insülin kullanmak zorunda.

Şu anda uygulanan standart yöntem, günde birkaç kez küçük iğnelerle yapılan enjeksiyonlardır. Bu özellikle rahatsız edici ya da hantal olabilir ve sadece hap almaktan daha zordur.

9 MİLYONDAN FAZLA KİŞİYİ ETKİLEYECEK

Daily Mail’de yer alan habere göre, söz konusu heyecan verici sonuçlar, artık her yemekten önce enjekte edilmesi gerekmeyecek bir insülin formülasyonu geliştirmede doğru yolda olunduğunu gösteriyor, bu da dünya çapında dokuz milyondan fazla Tip 1 diyabetlinin yaşam kalitesini ve ruh sağlığını iyileştirecek.

İnsülin pankreasta doğal olarak üretilir, daha sonra kan şekerini işlemeye yardımcı olduğu karaciğere gider.

Tip 1 diyabet hastası bir kişi, kan şekerini yönetmek için yeterli insülin üretemez. Tüm Tip 1 diyabet hastalarının, durumlarını yönetmek için bir çeşit insülin dozu kullanması gerekir.