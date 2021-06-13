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Çığır açan deney sonuç verdi: İnsanlar Mars'ta üreyebilecek

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6 yıl uzayda bekletilen spermlerden sağlıklı fareler dünyaya geldi. Sıradışı deney, bilim dünyasında heyecan yaratıyor
Çığır açan deney sonuç verdi: İnsanlar Mars'ta üreyebilecek

Yeni bir araştırmaya göre insanların Mars’ta üremesi mümkün olacak. Zira spermlerin uzay ortamında yaklaşık 200 yıl dayanabildiği deneylerle kanıtlandı.

Bulgular, bilim insanlarının fare spermlerini Uluslararası Uzay İstasyonu'nda tuttuğu ve radyasyona maruz bıraktığı 6 yıllık bir deneyin sonucunda geldi.

Araştırmacılar başlangıçta, uzaydaki radyasyonun insan DNA'sını yok edeceğini ve üremeyi imkansız hale getireceğini düşünüyordu. Radyasyonun neden olduğu kanser de başka bir endişe kaynağıydı.

Ancak 6 yılın ardından bilim insanları, uzay istasyonunda bekletilen fare spermlerinin hala sağlıklı olduğunu keşfetti.

Üstelik bu spermler Dünya’ya gönderildiğinde X ışınlarına da maruz bırakıldı ve buna rağmen doğurganlığın etkilenmediği görüldü. 

Hakemli bilimsel dergi Science Advances’ta yayımlanan araştırmanın yazarlarından ve Japonya’daki Yamanashi Üniversitesi'nden Profesör Sayaka Wakayama, "Genetik açıdan normal birçok yavru doğdu. Bu keşifler, insanlığın uzay çağına ilerlemesi için gereklidir" dedi.

Araştırmanın yazarları ayrıca, "NASA ve diğer birkaç kurum, Mars'a insanlı görevler planlamaya başladı" diye yazdı:

Gelecekte insanlar, muhtemelen köpekler, kediler ve çiftlik hayvanları, birçok nesil boyunca uzay habitatlarında veya gezegenlerde yaşayacaklardır.

Daily Mail’e konuşan Prof. Wakayama da bu araştırmanın yalnızca insanlar için değil, tüm memeliler için dönüm noktası olduğu görüşünü yineledi.

Wakayama, "Diğer gezegenlere göç zamanı geldiğinde sadece insanlar için değil, evcil hayvanlar ve çiftlik hayvanları için de genetik kaynak çeşitliliğini korumamız gerekecek" açıklamasında bulundu.
 

Bu sağlıklı "uzay yavruları", Uluslararası Uzay İstasyonu'nda dondurularak bekletilen fare spermlerinden doğdu (Yamanashi Üniversitesi)


Çalışmanın bulgularının yayımlandığı 11 Haziran’da yavru uzay farelerinin doğduğu da duyuruldu.

Deneyde kullanılan fare spermleri 2013’te uzay istasyonuna götürülmüş, 2019’da dünyaya getirilmişti.

Araştırmacılar, "Uzay yavruları, Dünya yüzeyinde bekletilen spermlerden doğan yavrulara kıyasla herhangi bir farklılık göstermedi" ifadelerini kullandı. 
 

Independent Türkçe, Insider, Daily Mail, ScienceMag

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