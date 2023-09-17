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Çığlık!!! Melis Günel: Öldürülürsem Bu Hatırlayın...

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Çığlık!!! Melis Günel: Öldürülürsem Bu Hatırlayın...
Çığlık!!! Melis Günel: Öldürülürsem Bu Hatırlayın...

İşte medya mensubu Melis Günel'in yaşadıkları ve yaptığı açıklama;

ÖLDÜRÜLÜRSEM BUNU HATIRLAYIN!

Dün akşam kendi evimin park alanına parkeden yabancı aracın arkasına park ettiğim için tanımadığım biri polisi aramış ve beni şikayet etmiş. İşin ilginci polis evin tapusunda ve araba koçanımda yazan isime yani bana ulaşmak yerine Türkiye'de yaşayan aileme ulaşmış. Sonrasında arabayı çekmek için evimin kapısını açtığımda tanımadığım bir şahıs tarafından tehtit edildim. Hemen kapıyı kapadım bu seferde kapım yumruklandı. Polisi arayıp suç duyurusunda bulundum. Bağlandığım herkes telefonu başka şubeye aktardı ve ben o esnada aynı yardımı tekrar takrar talep etmek zorunda kaldım. Yoğunluktan olduğunu varsayıp sevineyim mi üzüleyim mi bilemedim ama bir saatin sonunda bile kimse gelmedi. Sanırım kurtarılacak pozisyonda olmam için yaralanmam gerekiyordu. Bir saatin sonunda arkadaşlarım yardımıma geldi ve aracın ve şahsın çıkıp gittiğini söylediler. Tekrar polisi arayıp ekibin neden gelmediğini sorduğumda telefonu yine başkalarına aktardılar ve adresimi daha önce söylemiş olmama rağmen böyle bir ihbarın kaydını bulamadılar. Kendilerine bana telefonda zaman ayırdıkları için teşekkür edip, gelmeleri için bu saatten sonra bir sebep kalmadığını söyledim. 60 dakika boyunca polisin gelip güvenliğimi sağlayacağına inanmaktan vazgeçmemiştim oysaki. Bu nedenle kafam kesilip bir köşeye atılırsam, beni kaç saat sonra bulduğunuzun bir önemi kalmıyor...

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