Cihad ve Şeriat çağrıları açıktan yapılıyor... KKTC'de hükümetin de muhalefetin de suskunluğu endişe verici!

CİHAD BAYRAĞI AÇTILAR

Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren cemaatler artık kendilerini gizleme ihtiyacı da hissetmiyor. Bir çok Cami önünde sabah namazından sonra CİHAD bayrağı açan cemaatlerle ilgili ne hükümette ne de muhalefetten herhangi bir eleştiri gelmemesi ise dikkat çekici olarak nitelendiriliyor.

Güzelyurt Camii

YILBAŞI GECESİ MEKKE'Yİ FETİH ŞÖLENİ DÜZENLEDİLER

Aynı cemaatin yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta Güzlyurt'ta Mekke'nin fethi töreni düzenlediği ve ülkenin her yerinden ücretsiz otobüsler kaldırarak Güzelyurt Kapalı Spor Salonu'nu doldurduğu görüldü.

LAİKLİK'E AÇIK TEHDİT

Ülkede açıkça CİHAD çağrılarının yapılmasının, CİHAD yazılı pankatrtlar açılmasının Anayasa'nın laiklik ilkeisne de aykırı olduğu kaydediliyor.

Lefkoşa Hala Sultan Camii

Lefkoşa'da 18 yaşından küçük çocuklarla yapılan toplantı