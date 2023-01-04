  • BIST 5.626,57
  • Altın 1112.633
  • Dolar 18.7246
  • Euro 19.8006
  • Lefkoşa 10 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -8 °C
SON DAKİKADSÖ: Endişe verici yeni corona virüsü varyantı ortaya çıkabilir

Cihad ve Şeriat çağrıları... KKTC'de hükümet de muhalefet de suskun!

» »
Cihad ve Şeriat çağrıları... KKTC'de hükümet de muhalefet de suskun!
Cihad ve Şeriat çağrıları... KKTC'de hükümet de muhalefet de suskun!

CİHAD BAYRAĞI AÇTILAR
Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren cemaatler  artık kendilerini gizleme ihtiyacı da hissetmiyor. Bir çok Cami önünde sabah namazından sonra CİHAD bayrağı açan cemaatlerle ilgili ne hükümette ne de muhalefetten herhangi bir eleştiri gelmemesi ise dikkat çekici olarak nitelendiriliyor.

eskad.jpg

Güzelyurt Camii

YILBAŞI GECESİ MEKKE'Yİ FETİH ŞÖLENİ DÜZENLEDİLER

Aynı cemaatin yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta Güzlyurt'ta Mekke'nin fethi töreni düzenlediği ve ülkenin her yerinden ücretsiz otobüsler kaldırarak Güzelyurt Kapalı Spor Salonu'nu doldurduğu görüldü.

LAİKLİK'E AÇIK TEHDİT

Ülkede açıkça CİHAD çağrılarının yapılmasının, CİHAD yazılı pankatrtlar açılmasının Anayasa'nın laiklik ilkeisne de aykırı olduğu kaydediliyor.

hala_sultan.jpg

Lefkoşa Hala Sultan Camii

 

BY'DEN TEPKİ

Nazlı: Ana muhalefetin gerici politikalar karşısındaki kulaklarımızı acıtan sessizliği…

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Avukat Cansu N. Nazlı, gazetemizin bugün manşetten verdiği “Ülkeyi cemaatlere teslim ettiler” haberinin; sivil, demokratik ve laik toplumsal değerleri önemseyen ve bu memlekette yaşayan herkesi endişelendirmesi ve harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı

Nazlı, “On yıllardır ülkemize dayatılan sunni islamlaştırma politikalarının dozunun daha arttığı koşullarda, çocukları ihmal ve istismardan koruyacak devlet mekanizmalarının noksanlığı bu ada yarısında çocukların kelle koltukta yaşamasına neden oluyor” dedi.

Nazlı, bir yanda sosyal hizmetleri bilinçli olarak güçsüzleştirip bütçe ayırmayan, halkın her geçen gün yoksullaşması karşısında halkın alım gücünü korumak adına hiçbir ekonomik tedbir almayan işbirlikçi hükümetlerin, devlet bütçesinden Evkaf İdaresi’ne ve Din İşleri Dairesi’ne milyonlar akıttığını vurguladı.

Nazlı, “Gericilerin tarikatlar vasıtasıyla örgütlenmesine, camilerin içine çocuk parkı yapılmasına, soyut düşünme becerisi olmayan yaşta çocukların Kur’an kurslarına yollanmasına karşı hiçbir denetim yapmayan gelmiş geçmiş hükümetler; çocuk izlem merkezleri kurmayarak, sosyal hizmetlere yeterli personel istihdam etmeyerek çocukları ihmal ve istismara açık hale getiriyor” dedi.

egitim-002.jpg

Lefkoşa'da 18 yaşından küçük çocuklarla yapılan toplantı

TDP'DEN TEPKİ

Kıbrıs Türk toplumunun Laik yapısı yıllardır değiştirilmeye çalışılıyor.
İlahiyat Koleji, Camide kuran kursları, dini ibadet turizmi derken şimdi de evlerde daha sanal ile gerçeği ayırt edemeyecek yaştaki çocuklara sözde dini eğitim veriliyor ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırılıyor.
Kontrolsüz bir şekilde yapılan ve müfredatın uzman eğitmenler tarafından onaylanmamış eğitim maskesi altındaki her tür aktivite çocuklarımıza zarar vermektedir ve aynı zamanda toplum için de bir tehdit haline gelmesi kaçınılmazdır.
Toplumumuz savaş acılarını benzeri sorumsuzluklardan dolayı yeterince yaşadı.
İhtiyacımız olan en son şey, yeniden bir savaştır.
Çocuklarımızın eline CİHAD yazıları vererek, camilerde CİHAD çağrıları yaptırarak, savaş çığırtkanlığını öğretmek yerine barışın öğretilmesi gerektiğine inanmaktayız.
Bizler ülkemizde savaş, terör, canlı bombalar istemiyoruz.
Din eğitimi ancak Eğitim Bakanlığı gözetiminde ve çocuklarımızın yaşlarına uygun içeriklerde olabilir. TÜM bu gösteriler ve eğitim İLE MASKELENEN FAALİYETLER çocuk istismarı olarak CEZALANDIRILMALI.
Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi hemen bu yasadışılığı engellemeli ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını gecikmeden durdurmalıdır.
Dini inancın, KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER TARAFINDAN manipüle edilmesini ve ülkemizin radikalleşmesini ancak laik devlet gözetiminde, uzmanlar tarafından verilecek inanç eğitimi ile engelleyebiliriz

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ekonomi ve Enerji Bakanlığı bütçesi onaylandı03 Ocak 2023 Salı 19:20
  • Sadece ekonomik olarak güçlü olanların sesini duyurabilmesi demokrasi için geriletici bir adımdır03 Ocak 2023 Salı 17:43
  • Şubat'ta Ercan'da test uçuşları başlıyor!03 Ocak 2023 Salı 17:35
  • Yerel Üretimi Destek İçin Türkiye’yi Örnek Alın03 Ocak 2023 Salı 17:26
  • Mehmet Bakır Hayatını Kaybetti03 Ocak 2023 Salı 17:15
  • Dikkat! Elektrik Kesintisi03 Ocak 2023 Salı 17:09
  • Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı bütçesi onaylandı03 Ocak 2023 Salı 16:58
  • Aysel Sarıoğlu yaşamını yitirdi03 Ocak 2023 Salı 16:19
  • Hırsızlık ve Kasti Hasar (Gelişme)03 Ocak 2023 Salı 16:14
  • Drusiotis’in kitabına yayın yasağı getirilmesi başvurusu mahkeme tarafından reddedildi03 Ocak 2023 Salı 16:10
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti