Cihad ve Şeriat çağrıları... KKTC'de hükümet de muhalefet de suskun!

CİHAD BAYRAĞI AÇTILAR

Uzun süredir ülkemizde faaliyet gösteren cemaatler artık kendilerini gizleme ihtiyacı da hissetmiyor. Bir çok Cami önünde sabah namazından sonra CİHAD bayrağı açan cemaatlerle ilgili ne hükümette ne de muhalefetten herhangi bir eleştiri gelmemesi ise dikkat çekici olarak nitelendiriliyor.

Güzelyurt Camii

YILBAŞI GECESİ MEKKE'Yİ FETİH ŞÖLENİ DÜZENLEDİLER

Aynı cemaatin yılbaşı gecesi 31 Aralık'ta Güzlyurt'ta Mekke'nin fethi töreni düzenlediği ve ülkenin her yerinden ücretsiz otobüsler kaldırarak Güzelyurt Kapalı Spor Salonu'nu doldurduğu görüldü.

LAİKLİK'E AÇIK TEHDİT

Ülkede açıkça CİHAD çağrılarının yapılmasının, CİHAD yazılı pankatrtlar açılmasının Anayasa'nın laiklik ilkeisne de aykırı olduğu kaydediliyor.

Lefkoşa Hala Sultan Camii

BY'DEN TEPKİ

Nazlı: Ana muhalefetin gerici politikalar karşısındaki kulaklarımızı acıtan sessizliği…

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Avukat Cansu N. Nazlı, gazetemizin bugün manşetten verdiği “Ülkeyi cemaatlere teslim ettiler” haberinin; sivil, demokratik ve laik toplumsal değerleri önemseyen ve bu memlekette yaşayan herkesi endişelendirmesi ve harekete geçirmesi gerektiğini vurguladı

Nazlı, “On yıllardır ülkemize dayatılan sunni islamlaştırma politikalarının dozunun daha arttığı koşullarda, çocukları ihmal ve istismardan koruyacak devlet mekanizmalarının noksanlığı bu ada yarısında çocukların kelle koltukta yaşamasına neden oluyor” dedi.

Nazlı, bir yanda sosyal hizmetleri bilinçli olarak güçsüzleştirip bütçe ayırmayan, halkın her geçen gün yoksullaşması karşısında halkın alım gücünü korumak adına hiçbir ekonomik tedbir almayan işbirlikçi hükümetlerin, devlet bütçesinden Evkaf İdaresi’ne ve Din İşleri Dairesi’ne milyonlar akıttığını vurguladı.

Nazlı, “Gericilerin tarikatlar vasıtasıyla örgütlenmesine, camilerin içine çocuk parkı yapılmasına, soyut düşünme becerisi olmayan yaşta çocukların Kur’an kurslarına yollanmasına karşı hiçbir denetim yapmayan gelmiş geçmiş hükümetler; çocuk izlem merkezleri kurmayarak, sosyal hizmetlere yeterli personel istihdam etmeyerek çocukları ihmal ve istismara açık hale getiriyor” dedi.

Lefkoşa'da 18 yaşından küçük çocuklarla yapılan toplantı

TDP'DEN TEPKİ

Kıbrıs Türk toplumunun Laik yapısı yıllardır değiştirilmeye çalışılıyor.

İlahiyat Koleji, Camide kuran kursları, dini ibadet turizmi derken şimdi de evlerde daha sanal ile gerçeği ayırt edemeyecek yaştaki çocuklara sözde dini eğitim veriliyor ve sokaklarda cihat çağrısı yaptırılıyor.

Kontrolsüz bir şekilde yapılan ve müfredatın uzman eğitmenler tarafından onaylanmamış eğitim maskesi altındaki her tür aktivite çocuklarımıza zarar vermektedir ve aynı zamanda toplum için de bir tehdit haline gelmesi kaçınılmazdır.

Toplumumuz savaş acılarını benzeri sorumsuzluklardan dolayı yeterince yaşadı.

İhtiyacımız olan en son şey, yeniden bir savaştır.

Çocuklarımızın eline CİHAD yazıları vererek, camilerde CİHAD çağrıları yaptırarak, savaş çığırtkanlığını öğretmek yerine barışın öğretilmesi gerektiğine inanmaktayız.

Bizler ülkemizde savaş, terör, canlı bombalar istemiyoruz.

Din eğitimi ancak Eğitim Bakanlığı gözetiminde ve çocuklarımızın yaşlarına uygun içeriklerde olabilir. TÜM bu gösteriler ve eğitim İLE MASKELENEN FAALİYETLER çocuk istismarı olarak CEZALANDIRILMALI.

Eğitim Bakanlığı ve Sosyal Hizmetler Dairesi hemen bu yasadışılığı engellemeli ve dini eğitimlerin yanlış müfredat, eğitmen ve yapılara kaymasını gecikmeden durdurmalıdır.

Dini inancın, KÖTÜ NİYETLİ KİŞİLER TARAFINDAN manipüle edilmesini ve ülkemizin radikalleşmesini ancak laik devlet gözetiminde, uzmanlar tarafından verilecek inanç eğitimi ile engelleyebiliriz