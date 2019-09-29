Cihan Derviş yaşamını yitirdi

Lefkoşa’nın tanınan ailelerinden merhum Salih ve Emine Derviş’in kızları Terasanta Colege mezunu emekli hemşire Cihan Derviş (82) yatmakta olduğu Dr. Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bu sabah aniden fenalaşarak yaşamını yitirdi.
Dr. Nalbantoğlu Sinir ve Ruh Hastanesi’nin Cihan hemşiresi, ömrünün büyük bölümünü ‘iyilik için’ harcayan, Ombudsman Emine Dizdarlı yanısıra Diana, Ağaoğlu, Akat ailelerinin can yoldaşı Cihan Derviş son yolculuğuna 01 Ekim günü Lefkoşa Aile Kabristanlığında kılınacak öğle namazı sonrası uğurlanacak
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