 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 93.520
  • Altın 141,437
  • Dolar 3,5657
  • Euro 3,9079
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 19 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKADenktaş beklenen davayı açtı

Cihan Ünal ve Önder Bali konseri 8 Mayıs Pazartesi Gazimağusa’da...

»
Cihan Ünal ve Önder Bali konseri 8 Mayıs Pazartesi Gazimağusa’da...
Cihan Ünal ve Önder Bali’nin “Sözcüklerle Şarkıların Dansı” adlı konseri, 8 Mayıs Pazartesi akşamı Gazimağusa’da gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği organizasyonu, KKTC Turizm Bakanlığı ile Gazimağusa Belediyesi ve Deniz Plaza’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek olan konser, Gazimağusa Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi’nde yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, saat 20.30’ da başlayacak konserin biletleri 20 TL karşılığında Deniz Plaza, Gazimağusa Belediyesi Halkla İlişkiler ile Basket Market DAÜ’den temin edilebilir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • DAÜ Öğretim Görevlileri Azerbaycan’da uluslararası sempozyuma katıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 16:36
  • LBO 13. Uluslararası Bellapais İlkbahar Müzik Festivali’nde konser verecek03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:59
  • DP Kadın Örgütü, engelli çocuklar yararına kermes düzenliyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:56
  • Girne Belediyesi 2. Öykü Yarışması’na son başvuru 17 Mayıs Çarşamba gününe kadar uzatıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:37
  • 13. Bellapais İlkbahar Müzik Festivali sürüyor03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:24
  • Cihan Ünal ve Önder Bali konseri 8 Mayıs Pazartesi...03 Mayıs 2017 Çarşamba 15:02
  • Akıncı: “Kitapta sadece olumlu şeyler değil, eksiler de yer aldı. Olaylar olduğu haliyle anlatıldı”03 Mayıs 2017 Çarşamba 13:15
  • Ozan Özgenler’in 2. Kişisel Resim Sergisi “Mücizeler Diyarı” sanatseverlerle buluştu03 Mayıs 2017 Çarşamba 12:00
  • İşitme Engelli Çocuk ve Gençlere yönelik “Sessizliğime Bir Ses Ver Dil ve Konuşma Terapisi Eğitimleri"nin final gecesi yapıldı03 Mayıs 2017 Çarşamba 09:20
  • Lapta'da Agro-Eko Pazarı etkinliği02 Mayıs 2017 Salı 17:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti