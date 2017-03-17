Cihangir-Düzova ilkokulu öğrencilerine yönelik kanser farkındalık semineri

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliğiyle organize olarak Cihangir – Düzova İlkokulu’nda “Kanser Bilinçlendirme ve Farkındalık Semineri” düzenlendi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim Dairesi Müdürlüğü ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği işbirliği ile ilkokul 4. ve 5. sınıf öğrencilerine yönelik sürdürülen “Kanser Hastalığının Nedenleri ve Hastalıktan Korunma Konusunda Farkındalık” seminer programı Cihangir-Düzova İlkokulu 4. ve 5. Sınıf öğrencilerine ve öğretmenlerine verildi.

Seminerde öğrenci ve öğretmenlere görsel sunumlar eşliğinde kanser hastalığının ne olduğu, nasıl meydana geldiği, sağlıksız beslenme alışkanlıkları, sigara ve diğer tütün mamulleri kullanımı, hareketsiz yaşam tarzı, obezite, güneş ışınları, çevre kirliliği ve teknolojik cihazların bilinçsizce ve uzun süreli kullanımı gibi hastalığı oluşturan risk faktörleri ve hastalıktan nasıl korunulabileceği gibi konuları interaktif programla anlatıldı.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Bilimsel Danışma ve Eğitim Çalışmaları Birimi olarak Temel Onkoloji Uzmanı Mine Çağlar tarafından verilen farkındalık programında, öğrencilere broşürlerle yazılı bilgiler de dağıtıldı.

Eğitimlerin 21 Mart Salı günü Ağırdağ-Dağyolu İlkokulu’nda ve 23 Mart Perşembe günü Çayırova Köy Kadın Kursu’na katılan kadınlara yönelik sürdürüleceği belirtildi.