Cihangir-Düzova İlkokulu yeni dersliklerine kavuştu

Cihangir-Düzova İlkokulu’nun yeni ek derslikleri, bugün düzenlenen törenle açıldı.

Bu yıl içerisinde hazırlanan projeler doğrultusunda inşaatı tamamlanarak eğitime kazandırılan yeni dersliklerin açılışını Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova yaptı.

Berova, okullarda güneş enerjisi kullanılması için hazırlanan projenin ihalesinin tamamlandığını ve birkaç gün içinde sözleşme imzalanacağını açıkladı. Berova, ilk etapta seçilecek bir pilot okulda uygulanacak bu projeyle hem öğrencilerde çevre bilinci yaratılacağını hem de okullara ek gelir sağlanacağını söyledi.

Berova bu yıl eğitime 22 milyon TL’lik yatırım yapıldığını da ifade etti.

TÖREN

Cihangir-Düzova İlkokulu ek dersliklerinin açılışı için okul bahçesinde düzenlenen törene bakanlığa bağlı bürokratlar ile Demirhan Polis Karakolu Müdürü Rüstem Tunçtaşlı, bölge muhtarları, bölge halkı ve öğrenciler katıldı.

Bakanlık basın bürosunun açıklamasına göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlanan törende okul öğrencilerinin sunduğu gösterilerin ardından konuşmalara geçildi.

BEROVA: “BU YIL EĞİTİME 22 MİLYON TL’NİN ÜZERİNDE YATIRIM YAPTIK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova konuşmasında, geleceğin teminatı çocukların daha iyiye ve güzele ulaşması adına, eğitime hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

Bakanlığı döneminde bölgeye yaptığı ziyaretlerde okul idaresi ve okul aile birliği ile istişare içerisinde bulunulduğunu belirten Berova, bölgenin önümüzdeki yıllardaki gelişimini de göz önünde bulundurduklarını ve yeni ek dersliklerin bu yıl içerisinde hazırlanan projelere dahil edilmesini planladıklarını anlattı.

Berova, buna bağlı olarak hazırlanan proje ve yapılan çalışmalarla yeni dersliklerin yapımının tamamladıklarını, bölge halkına ve eğitimine kazandırdıklarını kaydederek, hükümetin bu yıl ülke genelinde eğitime toplam 22 milyon TL’nin üzerinde yatırım gerçekleştirildiğini vurguladı.

Berova, yapılan bu yatırımlarla birlikte okulların ihtiyaç duyduğu yeni derslik, ek derslik ve altyapı gibi birçok konunun giderildiğini, Cihangir –Düzova İlkokulu’nun da bunlardan biri olduğunu söyledi.

“YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI OKULLARIMIZDA KULLANILACAK”

Bakanlık olarak birçok önemli çalışmanın altına imza attıklarını belirten Berova, bu çalışmalardan birinin de ihale süreci tamamlanan ve birkaç gün içinde sözleşmesi imzalanacak, kamusal alanda da bir ilk durumundaki yenilenebilir enerji kaynaklarının okullarda kullanılması konusundaki çok önemli bir projeyi hayata geçireceklerinin müjdesini verdi.

Güneş enerjisi kullanılarak ilk etapta seçilecek bir pilot okulun elektrik ihtiyacını yenilenebilir enerji kaynağından karşılanacağına dikkat çeken Berova, bu projeyle hem çocuklarda çevre bilinci yaratılacağını hem de mahsuplaşma üzerinden okullara ek gelir sağlanacağını söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak eğitime hizmet adına bu ve bunun gibi ilkleri başarabilmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bakan Berova, “Mükemmele ulaşmak zaman alacaktır. Ama yorulmadan ve yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

CEYLANLI: “SAMİMİ İLGİDEN MUTLU OLDUK”

Cihangir-Düzova İlkokulu Müdürü Erhan Ceylanlı ise konuşmasında, Cihangir okul öncesi ve Düzova İlkokul bölümü olarak bölgeye hizmet ettiklerini belirtti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova’nın ek dersliklerin yapımı süresince gösterdiği samimi ilgiden bölge halkı olarak çok mutlu olduklarını ifade eden Ceylanlı, bölgenin gösterdiği gelişme ile okula kazandırılan yeni derslikler için, Bakan Berova’ya ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından dersliklerin açılışını Bakan Özdemir Berova yaptı.